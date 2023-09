Nuutontdekte komeet Nishimura om skaars te verskyn

Komeet Nishimura, wat eers in Augustus ontdek is, gaan tans vir die eerste keer in meer as 400 jaar by die aarde verby. Hierdie seldsame hemelse gebeurtenis sal vir die volgende paar dae vir sterrekykers in die Noordelike Halfrond sigbaar wees terwyl dit op 12 September verby ons planeet vee.

Met 'n deursnee van ongeveer 'n kilometer sal die komeet binne 125 miljoen kilometer van die aarde af kom en kan dit met die blote oog gesien word, hoewel die gebruik van 'n verkyker of 'n teleskoop aanbeveel word om 'n beter uitsig te kry weens sy flouheid. Soos die komeet nader aan die Son kom, sal dit helderder word en op 17 September sy naaste punt aan ons ster bereik voordat dit weer uit die sonnestelsel gaan.

Om Nishimura vanaf die Noordelike Halfrond te sien, moet waarnemers ongeveer 1.5 uur voor dagbreek na die noordoostelike horison kyk. Die komeet sal na verwagting tussen die sterrebeelde Kreef en Leeu opstyg en sal naby Venus kom. Hierdie week, volgens die Italiaanse sterrekundige Gianluca Masi, verteenwoordig die laaste haalbare kans om die komeet van die Noordelike Halfrond te sien voordat dit deur die son se glans versteek word.

Na sy reis verby die Son, behoort Nishimura dan in die Suidelike Halfrond sigbaar te wees en teen die einde van die maand laag in die aandskemering te verskyn. Die ontdekking van die komeet is deur die amateur-sterrekundige Hideo Nishimura gemaak, en dit dra sy naam. Dit is die eerste besoek van Nishimura in ongeveer 430 jaar, wat plaasgevind het net voor die uitvinding van die teleskoop deur Galileo.

