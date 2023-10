Maak gereed vir die Draconid-meteoorreën hierdie naweek

Die Draconid-meteoorreën sal op 8 Oktober 'n hoogtepunt bereik, wat dit 'n perfekte naweekaktiwiteit vir sterrekykers maak. Anders as baie ander meteorietreën, is die Draconids sigbaar net ná nag en dwarsdeur die aand, so dit is nie nodig om laat op te bly nie. Hierdie reënbui is egter aan die yl kant, met net sowat 10 meteore wat oor die lug per uur streep.

Die Draconid-meteoorreën word geskep deur puin van die komeet 21P/Giacobini-Zinner. Dit kry sy naam van die sterrebeeld Draco die Draak, aangesien die meteore blykbaar uit daardie rigting kom. Hierdie meteore beweeg stadiger as dié in ander buie, wat hulle vir een of twee sekondes sigbaar maak. Plus, met die maan net 23% verlig, sal die dowwe meteore makliker raakgesien word sodra die nag val.

Terwyl die Draconids tipies 'n ligte reënbui is, was daar gevalle waar dit in 'n meteoorstorm verander het, met duisende meteore per uur. Die laaste keer dat dit plaasgevind het, was in 2018, en die volgende moontlike uitbarsting sal eers in 2025 plaasvind. Om die meteorietreën te vang, is al wat jy nodig het 'n leunende grasperkstoel of 'n gemaklike plek om te lê en 'n wye uitsig oor die lug. Om ligbesoedeling te vermy is ideaal vir beter sigbaarheid.

As die Draconids nie aan jou verwagtinge voldoen nie of slegte weer jou uitsig blokkeer, is daar verskeie ander meteoorbuie om na uit te sien vanjaar. Die Orionids, Southern Taurids, Northern Taurids, Leonids, Geminide en Urside het almal piekdatums tussen Oktober en Desember. Daarbenewens is daar nog 'n paar noemenswaardige hemelse gebeurtenisse, soos die ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober en die gedeeltelike maansverduistering op 28 Oktober. Maak seker dat jy jou kamera gryp vir 'n paar tydverloopvideo's of langblootstellingfotografie.

So, maak gereed vir 'n skitterende vertoning van meteore hierdie naweek, en moenie vergeet om 'n donker plek weg van stadsligte te vind vir die beste ervaring nie.

