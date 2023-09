Nuwe studie vind verband tussen oefening en geestesgesondheid

’n Onlangse studie het ’n sterk korrelasie tussen gereelde oefening en verbeterde geestesgesondheid aan die lig gebring. Navorsers het data van meer as 10,000 XNUMX deelnemers ontleed en gevind dat fisiese aktiwiteit, soos stap, hardloop of swem, geassosieer word met 'n laer risiko om geestesgesondheidstoestande te ontwikkel.

Die studie het oefening gedefinieer as enige fisiese aktiwiteit wat hartklop verhoog en sweet veroorsaak het, en deelnemers is geklassifiseer as óf aktief óf onaktief op grond van hul self-gerapporteerde aktiwiteitsvlakke. Die navorsers het toe die deelnemers se geestesgesondheid beoordeel met behulp van 'n gestandaardiseerde vraelys.

Die resultate het getoon dat aktiewe individue aansienlik minder geneig was om simptome van depressie, angs en stres te ervaar. Trouens, die risiko om hierdie geestesgesondheidstoestande te ontwikkel, is 21% laer gevind by diegene wat gereeld oefening gedoen het.

Hierdie verband tussen oefening en geestesgesondheid kan aan verskeie faktore toegeskryf word. Fisiese aktiwiteit stel endorfiene vry, wat bekend staan ​​as "goedvoel" hormone wat bui kan versterk en stres kan verminder. Gereelde oefening verbeter ook slaapkwaliteit, verhoog selfbeeld en verskaf 'n gevoel van prestasie.

Verder kan oefening dien as 'n afleiding van negatiewe gedagtes en angs, wat individue 'n uitlaat bied om hul energie te kanaliseer en op iets positiefs te fokus. Dit bevorder ook sosiale interaksie en kan gevoelens van eensaamheid of isolasie verminder.

Die bevindinge van hierdie studie ondersteun die idee dat oefening by geestesgesondheidsbehandelingsplanne geïnkorporeer moet word. Terwyl verdere navorsing nodig is om die optimale tipe en duur van oefening vir geestesgesondheidsvoordele te bepaal, sal die deelname aan enige vorm van fisiese aktiwiteit waarskynlik 'n positiewe impak op geestelike welstand hê.

Gesondheidswerkers moet dus hul pasiënte aanmoedig om gereelde oefening in hul daaglikse roetines in te sluit. Of dit nou 'n vinnige wandeling in die buurt, 'n joga-klas of 'n spansport is, fisieke aktiwiteit kan 'n effektiewe en toeganklike manier wees om geestesgesondheid te verbeter.

