Vroeë oggendhemel genietinge: Venus en sekelmaan in samehang

Op die oggend van Dinsdag, 10 Oktober, het lugkykers die geleentheid om 'n asemrowende hemelse gesig in die oostelike lug te aanskou. Sowat drie uur voor sonsopkoms sal die planeet Venus en 'n 17%-verligte sekelmaan net 5 grade uitmekaar wees, wat hulle maklik met die blote oog sigbaar maak. Terwyl die maan sowat 'n halfuur voor Venus opkom, sal kykers 'n kans hê om die twee hemelliggame langs mekaar te sien.

Benewens hierdie boeiende samevoeging, sal kykers ook 'n paar helder sterre rondom die sekelmaan en Venus kan sien. Geplaas voor die sterrebeeld Leo, die leeu, sal die maan tussen twee van Leo se helderste sterre geleë wees: Algieba en Regulus. Regulus, ook bekend as die Leeu se hart, is die 21ste helderste ster in die lug en woon ongeveer 79 ligjare van die sonnestelsel af. Dit is 'n deel van Leo se sekel, wat as 'n terugwaartse vraagteken voorkom.

Binne die sekel is daar altesaam ses sterre, met Regulus aan die onderkant. Aan die ander kant van die sekelmaan sal kykers Algieba, wat sowat 130 ligjare van die sonnestelsel af is, kan waarneem. Algieba word beskou as een van die duidelikste dubbelsterre in die naghemel en kan in 'n paar goue sterre verdeel word wanneer dit deur 'n goeie klein teleskoop waargeneem word.

Terwyl die sekelmaan geleidelik van Venus en die helder sterre sal wegbeweeg soos dit sy wentelbaan volg, sal daar meer asemrowende besienswaardighede wees om te aanskou. Op die oggende van Woensdag 11 Oktober en Donderdag 12 Oktober sal die maan selfs skraler lyk, met onderskeidelik net 10% en 5% beligting. Hierdie waarnemings sal plaasvind soos die maan sy nuwemaanfase nader, wat op Saterdag 14 Oktober in 'n sonsverduistering sal uitloop wat regdeur die Amerikas sigbaar is.

