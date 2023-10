Die Skaars 'Ring of Fire' Sonsverduistering: Hoe om dit veilig te kyk en jou oë te beskerm

'n Seldsame hemelse gebeurtenis genaamd 'n ringvormige sonsverduistering, ook bekend as die 'ring van vuur'-verduistering, sal op Saterdag 14 Oktober plaasvind. Hierdie verduistering sal oor dele van die Verenigde State sigbaar wees, met al die laer 48 state wat die geleentheid sal hê om 'n deel van die verduistering te aanskou. Die verskynsel vind plaas wanneer die maan tussen die Aarde en die son beweeg, maar op die verste punt in sy wentelbaan is, wat verhoed dat dit die son heeltemal bedek en 'n ring van lig skep.

Dit is belangrik om daarop te let dat om direk na die son te kyk tydens 'n verduistering sonder behoorlike oogbeskerming, permanente skade aan jou oë kan veroorsaak. NASA sê dat dit nooit veilig is om direk na die son te kyk tydens 'n verduistering nie. Kykers moet eerder gespesialiseerde oogbeskerming gebruik, soos 'n goedgekeurde sonkrag-kykbril (ook bekend as verduisteringbril) of 'n draagbare sonkyker.

Gereelde sonbrille is nie voldoende vir veilige besigtiging van 'n verduistering nie. NASA beklemtoon dat selfs al is sonbrille donker, dit nie voldoende beskerming bied nie. Goedgekeurde sonkragkykers is duisende kere donkerder en moet aan die ISO 12312-2 internasionale standaard voldoen. Hierdie kykers moet beide die regter- en linkeroog bedek en etikette hê wat die vervaardiger aandui, instruksies vir veilige gebruik en waarskuwings van enige gevare.

Dit is ook belangrik om die gebruik van kameras, verkykers, teleskope of enige ander toestelle te vermy om 'n verduistering te sien terwyl jy 'n verduisteringbril dra of 'n handheld sonkyker gebruik. Die gekonsentreerde sonstrale kan ernstige oogbesering veroorsaak aangesien dit deur die filter sal brand.

As jy nie toegang het tot 'n verduisteringbril of 'n handheld-sonkyker nie, kan jy 'n speldgatverduisteringprojektor skep as 'n indirekte kykmetode. NASA beveel aan om 'n kartondoos, 'n wit vel papier, band, skêr en 'n stuk aluminiumfoelie te gebruik om die projektor te maak. Deur 'n klein opening in die foelie te skep en die son se beeld op die papier te projekteer, kan jy die verduistering veilig waarneem sonder om direk na die son te kyk.

Onthou dat dit net veilig is om die verduistering sonder oogbeskerming tydens totaliteit te sien wanneer die son heeltemal deur die maan bedek is. Sodra selfs 'n klein stukkie son weer verskyn, moet 'n verduisteringbril of 'n draagbare sonkyker weer gebruik word.

Dit is belangrik om verduisteringbril of handheld kykers te inspekteer vir enige skade voordat dit gebruik word, en dit weg te gooi as dit geskeur of gekrap is. Kinders moet opdrag kry oor hoe om die verduistering behoorlik te kyk, en hulle moet altyd onder toesig wees wanneer hulle verduisteringbrille of handheld sonkykers gebruik.

Sterrekunde-entoesiaste kan uitsien na die volgende totale sonsverduistering wat Noord-Amerika op 8 April 2024 deurkruis, volgens NASA.

Bronne:

- NASA

– space.com