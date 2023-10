Maak gereed vir die skouspelagtige sonsverduisterings in 2023 en 2024

In die jare 2023 en 2024 sal twee boeiende hemelse gebeurtenisse in die Verenigde State plaasvind: 'n ringvormige sonsverduistering en 'n totale sonsverduistering. Om hierdie wonderlike gebeure veilig te aanskou, is dit belangrik om voorbereid te wees met die regte toerusting.

Die eerste gebeurtenis, 'n ringvormige sonsverduistering, sal op 14 Oktober 2023 plaasvind. Hierdie verduistering sal van Oregon tot Texas sigbaar wees, met die maksimum verduistering bekend as ringvormigheid wat 90% van die Son dek. Tydens die hoogtepunt van die verduistering sal die buitenste rande van die Son 'n verstommende "ring van vuur"-effek skep. Dit is van kardinale belang om sonfilterbril gedurende die hele verduistering te dra.

Die tweede gebeurtenis, 'n totale sonsverduistering, sal op 8 April 2024 plaasvind en sal van Texas tot Maine sigbaar wees. Tydens 'n totale sonsverduistering beweeg die Maan tussen die Son en die Aarde, wat die Son se gesig vir 'n paar minute heeltemal blokkeer. Dit is veilig om jou verduisteringbril tydens totaliteit te verwyder, maar dit moet voor en na hierdie fase gedra word, aangesien die Son weer sigbaar word. Slegs diegene wat binne 'n 115-myl-wye pad geleë is, sal die volle verduistering sien, terwyl die res van die Verenigde State 'n gedeeltelike verduistering sal ervaar.

Om hierdie sonsverduisterings veilig te bekyk, is dit noodsaaklik om glase met sonfilters, ook bekend as verduisteringbrille, te gebruik. Hierdie brille moet voldoen aan die ISO 12312-2 internasionale standaard vir direkte sonkyk, aangesien gewone sonbrille nie voldoende is nie. Dit is van kardinale belang om daarop te let dat brille wat by aanlynkleinhandelaars soos Amazon of eBay gekoop word, dalk nie betroubaar is nie, aangesien sommige verkopers moontlik nie hul produkte behoorlik getoets het vir veiligheid nie.

Dit word aanbeveel om die American Astronomical Society se veilige verskafferslys te gebruik wanneer verduisteringbril of sonfilters gekoop word. Boonop kan grootbokswinkels soos Home Depot, Lowe's en Walmart verduisteringbrille verkoop wat aan ISO voldoen terwyl voorraad hou. Dit is noodsaaklik om die bril te inspekteer vir enige skade, soos skrape of los filters, voor gebruik.

Merk jou kalenders vir die pragtige sonsverduisterings in 2023 en 2024, en onthou om jou veiligheid te prioritiseer deur behoorlike oogbeskerming te gebruik. Geniet die merkwaardige astronomiese gebeure wat die natuur vir ons inhou.

Definisies:

'n Ringvormige sonsverduistering is 'n soort verduistering waar die Maan die verste van die Aarde af is, wat daartoe lei dat die Son as 'n helder ring, of annulus, om die Maan verskyn.

'n Algehele sonsverduistering vind plaas wanneer die Maan die Son heeltemal uitsluit, wat 'n kort tydperk van duisternis in die dag tot gevolg het.

Sonfilterglase is spesiale doelglase wat die oë beskerm teen skadelike sonstraling tydens verduisterings, wat die son veilig kan sien.

Die ISO 12312-2-standaard is 'n internasionale veiligheidstandaard vir filters wat in direkte sonkyk gebruik word.

