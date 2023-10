Sterrekundiges moedig veilige besigtiging van ringvormige sonsverduistering aan

Sterrekundiges maak gereed om Saterdag 'n verstommende hemelverskynsel te aanskou terwyl 'n ringvormige sonsverduistering 'n hypnotiserende "ring van vuur" in die lug oor die Amerikas skep. Om hierdie seldsame gesig veilig te geniet, beklemtoon kenners egter die belangrikheid daarvan om voorsorgmaatreëls te tref.

Die ringvormige sonsverduistering sal sigbaar wees langs 'n 125-myl-wye (201-kilometer-wye) pad wat oor Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika strek. Hierdie gebeurtenis is die gevolg van die Maan wat voor die Son verbybeweeg, maar dit nie heeltemal blokkeer nie, wat 'n gloeiende ring sonlig om die Maan se buitenste rand sigbaar laat.

Terwyl 'n verduistering van hierdie aard 'n asemrowende skouspel kan wees, is dit van kardinale belang om jou oë te beskerm tydens die besigtiging. Gereelde sonbrille is nie voldoende om jou oë teen die intense helderheid van die Son te beskerm nie. In plaas daarvan beveel sterrekundiges aan om spesiale songefiltreerde brille of handkykers te gebruik wat spesifiek ontwerp is vir verduistering.

Om direk na die Son te kyk, selfs tydens 'n verduistering, kan ernstige skade aan die oë veroorsaak, soos sonretinopatie. Dit vind plaas wanneer die intense sonstraling die selle van die retina beskadig, wat lei tot permanente sigverlies of inkorting.

Kenners waarsku daarteen om te probeer om gewone sonbrille, teleskope of ongefilterde kameras te gebruik om 'n verduistering waar te neem, aangesien hierdie metodes nie voldoende beskerming bied nie. Slegs goedgekeurde sonfilters of verduisteringbrille met ISO 12312-2-sertifisering moet gebruik word.

Dit is belangrik om daarop te let dat die komende ringvormige sonsverduistering die laaste sigbare in die Amerikas tot 2046 sal wees. Daarom moedig sterrekundiges almal binne die verduisteringpad aan om voordeel te trek uit hierdie seldsame gebeurtenis, maar om hul oogveiligheid bo alles te prioritiseer.

