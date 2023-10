Beskerm selfbeeld wanneer u 'n loopbaandoelwitmisluk in die gesig staar

Opsomming: 'n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Ohio State University gedoen is, dui daarop dat hoe individue loopbaandoelwitmislukkings waarneem en interpreteer, hul selfbeeld kan beïnvloed. Die studie het bevind dat individue wat mislukkings as 'n stapsteen na nuwe geleenthede beskou het, nie 'n afname in selfbeeld ervaar het nie, ongeag die aantal kere wat hulle misluk het. Aan die ander kant het diegene wat geglo het dat hul mislukkings hulle slegter daaraan toe gelaat het, 'n afname in selfbeeld gerapporteer. Die bevindinge beklemtoon die belangrikheid van hoe individue hul mislukkings in die handhawing van 'n positiewe selfbeeld waarneem en interpreteer.

Die studie het voorgraadse studente betrek wat gevra is om na te dink oor loopbaandoelwitmislukkings en hul spyt te beoordeel dat hulle opgegee het op vorige doelwitte. Die studente het ook maatstawwe van selfagting voltooi. Die resultate het getoon dat studente wat gerapporteer het dat hulle verskeie kere opgegee het op loopbaandoelwitte, 'n afname in selfbeeld ervaar het met verloop van tyd. Wanneer spyt egter in die vergelyking ingereken is, het individue wat min spyt gehad het oor die verandering van hul loopbaandoelwitte min verandering in selfbeeld getoon, terwyl diegene met hoë spyt 'n afname in selfbeeld ervaar het.

Die bevindinge dui daarop dat individue mislukking moet benader op 'n manier wat hulle in staat stel om uit hul ervarings te leer en te groei. Tegnieke soos voordeelbevinding, wat die vind van die positiewe aspekte van 'n moeilike situasie behels, kan individue help om hul mislukkings te herraam en hul selfbeeld te beskerm. Die studie beklemtoon die belangrikheid van hoe individue mislukkings in die vorming van hul selfbeeld en langtermyn-welstand waarneem en interpreteer.

Terwyl hierdie studie op voorgraadse studente gefokus het, het die navorsers opgemerk dat die bevindinge breër implikasies vir individue van alle ouderdomme en loopbaanstadia het. Dit is noodsaaklik om te erken dat mislukking 'n deel van die lewe is, en hoe individue mislukking interpreteer en daarop reageer, kan 'n beduidende impak op hul selfbeeld en algehele sielkundige welstand hê. Deur mislukkings as geleenthede vir groei en leer te beskou, kan individue hul selfbeeld beskerm en 'n positiewe gevoel van self handhaaf, selfs in die lig van terugslae.

Bron: Die Ohio State University

Definisies:

– Selfagting: 'n individu se algehele evaluering van hul eie waarde en waarde

– Loopbaandoelwitte: spesifieke doelwitte en aspirasies wat verband hou met 'n mens se professionele ontwikkeling en sukses

Bronne:

– Patrick J. Carroll et al, The Consequences of Quality and Quantity of Downward Revisions in Possible Selves on Revisions in Core Selves, Journal of Adult Development (2023). DOI: 10.1007/s10804-023-09461-8

– Onttrek van https://phys.org/news/2023-10-self-esteem-career-goal-dies.html