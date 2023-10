Hoe om die sonsverduistering veilig te sien sonder 'n bril

Met 'n sonsverduistering wat op Saterdag 14 Oktober oor die VSA en verder sigbaar is, wonder baie mense hoe om die gebeurtenis die beste te sien en of hulle dit kan waarneem sonder om spesiale bril te gebruik. Dit is egter belangrik om daarop te let dat sonbeskermingsfilters te alle tye noodsaaklik is vir almal tydens die verduistering.

Diegene binne 'n 125 myl breë pad van Oregon na Texas sal 'n "vuurring" om die maan vir 'n paar minute tydens die middel van 'n gedeeltelike sonsverduistering wat 'n paar uur duur, aanskou. Die res van Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika sal 'n gedeeltelike sonsverduistering van verskillende groottes ervaar.

Op hierdie laat stadium is die beste manier om sonsverduisteringbrille te koop by 'n plaaslike winkel of wetenskapmuseum wat produkte van betroubare vervaardigers soos American Paper Optics of Rainbow Symphony/Thousand Oaks Optical dra. Baie plaaslike verduistering waarnemingsgeleenthede sal ook verkopers hê wat veilige sonsverduisteringbrille verkoop.

Dit is van kardinale belang om nie te probeer om jou eie sonsverduisteringbril te maak deur willekeurige materiale wat in die huis gevind word nie. Dr. Ralph Chou, die voorste kenner van verduistering-oogveiligheid, raai dit af en sê dat hierdie tuisgemaakte brille nie die digtheid en kwaliteit benodig wat nodig is vir behoorlike oogbeskerming nie. Dit is altyd die beste om eerder gesertifiseerde sonsverduisteringbril te gebruik.

As jy op soek is na gratis sonsverduisteringbrille, versprei die Solar Eclipse Activities for Libraries-projek vyf miljoen pare sonbesigtigingsbrille na 10,000 XNUMX biblioteke regoor die VSA

Dit is belangrik om daarop te let dat gewone sonbrille nie voldoende beskerming bied om die son tydens 'n verduistering te sien nie. Hulle blokkeer slegs 'n klein persentasie lig en is nie ontwerp vir direkte sonbesigtiging nie. Net so is sweisfilters wat vir die meeste sweiswerk gebruik word, nie geskik vir veilige sonsverduistering nie. Die enigste sweisfilters wat veilig is om direk na die son te kyk, is skaduwee 13 of 14, wat baie donkerder is en nie tipies in sweisvoorraadwinkels voorkom nie.

Om die verduistering veilig sonder 'n bril te sien, is die beste metode om 'n projeksie van die son waar te neem eerder as om direk daarna te staar. Dit kan gedoen word deur 'n verkyker en 'n driepoot te gebruik om 'n sonprojektor te skep, 'n teleskoop te gebruik om 'n sontregter te bou, of om die son se beeld deur die gate van 'n kombuisvergiettes of gaatjieslepel op 'n gewone oppervlak te projekteer. Alternatiewelik, om onder 'n boom te staan, kan ook sekelsonbeelde skep wat deur die blare gefiltreer word.

Onthou om jou oogveiligheid te prioritiseer wanneer jy na die sonsverduistering kyk. Geniet hierdie seldsame hemelse gebeurtenis, en as jy enige vrae het, raadpleeg betroubare bronne vir die mees onlangse inligting oor oogveiligheid tydens 'n verduistering.

Definisies:

– Sonsverduistering: ’n Hemelse gebeurtenis waar die maan tussen die son en die Aarde beweeg, wat die son se lig gedeeltelik of heeltemal blokkeer.

– Sonsverduisteringbril: Gespesialiseerde bril wat ontwerp is om die oë te beskerm teen skadelike sonstraling tydens 'n verduistering.

– Skakering 13 of 14: Sweisfilters wat donker genoeg is om die son veilig tydens 'n verduistering te sien.

– Projeksie: 'n Metode om indirek na die son te kyk deur sy beeld op 'n oppervlak te projekteer met behulp van verskeie optiese instrumente.

Bron: Hierdie artikel is gebaseer op inligting uit verskeie bronne, insluitend Dr. Ralph Chou, die American Astronomical Society, die Gordon and Betty Moore Foundation, en die Solar Eclipse Activities for Libraries-projek.