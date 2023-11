Nuwe bewyse dui daarop dat antieke vastelande in ons sterrestelsel voor die aarde is

By

Wetenskaplikes is lank reeds geïntrigeerd deur die vraag oor hoe lewe op aarde begin het. Terwyl teorieë voorgestel het dat lewe ontstaan ​​het deur meteoriet-impakte of vulkaniese uitbarstings, het 'n onlangse studie spekulasie laat ontstaan ​​dat die oudste vastelande in ons Melkweg-sterrestelsel vyf biljoen jaar voor die Aarde ontstaan ​​het.

Die navorsing, wat deur die sterrekundige Jane Greaves van Cardiff Universiteit gedoen is, dui daarop dat eksoplanete moontlik vastelande gehad het wat vier tot vyf miljard jaar voor die Aarde gevorm het. Hierdie openbaring skep die moontlikheid dat daar verskeie wêrelde binne ons sterrestelsel kan wees wat gevorderde uitheemse lewe huisves.

Greaves se studie, gepubliseer in die Research Notes of the American Astronomical Society, fokus op die ontleding van nabygeleë sterre en hul uraanvlakke. Deur hierdie data te kombineer met die ouderdomme van sterre wat vanaf die Gaia-satelliet gemeet is, het Greaves die tydraamwerk geïdentifiseer wanneer tektoniese plate die eerste keer op hierdie sterre kon verskyn het.

Tektoniese plate op Aarde is verantwoordelik vir die vorming van vastelande, en hul beweging word aangedryf deur die drywende rotse bokant die gesmelte magma hieronder. Die teenwoordigheid van radioaktiewe elemente soos uraan en torium onderhou die temperatuur van die gesmelte magma.

Die bevindinge van hierdie studie het beduidende implikasies vir toekomstige ruimtesendings en die soeke na bewoonbare planete. As planete met 'n voorsprong van vyf biljoen jaar bestaan ​​het, is dit moontlik dat hulle lewe meer gevorderd as ons eie kan huisves.

Greaves hoop dat haar navorsing as grondslag sal dien vir verdere ondersoeke na potensieel bewoonbare planete. Deur bykomende eksoplanete te ontleed, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry oor die toestande wat nodig is vir die ontstaan ​​en evolusie van lewe elders in die heelal.

Vrae:

V: Hoe het die studie oor antieke vastelande in ons sterrestelsel verskil van vorige teorieë oor die oorsprong van lewe?

A: Die studie dui daarop dat die oudste kontinente in ons Melkweg-sterrestelsel moontlik vyf biljoen jaar voor die Aarde ontstaan ​​het, wat 'n nuwe perspektief op die potensiële oorsprong van lewe bied.

V: Hoe het Jane Greaves haar navorsing gedoen?

A: Greaves het vlakke van uraan in nabygeleë sterre ontleed en hierdie data gekombineer met die ouderdomme van sterre wat vanaf die Gaia-satelliet gemeet is om die opkoms van tektoniese plate op hierdie sterre te skat.

V: Watter betekenis hou hierdie studie in vir toekomstige ruimtesendings?

A: Die studie verskaf insig in die moontlikheid van bewoonbare planete met gevorderde uitheemse lewe. Om die toestande te verstaan ​​wat die ontstaan ​​van lewe elders ondersteun, sal toekomstige ruimteverkenningspogings inlig.