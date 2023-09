Parasitiese wurms manipuleer gasheergedrag deur geneuitdrukking te verander, studie bevind

’n Onlangse studie wat deur bioloë aan die Brown Universiteit gedoen is, het lig gewerp op die molekulêre meganismes agter die gedragsveranderende uitwerking van parasitiese wurms op hul gashere. Die navorsing het gefokus op 'n spesie bruin garnale wat met 'n parasitiese wurm besmet word, wat veranderinge in gedrag en voorkoms tot gevolg het.

Die besmette garnale, bekend as Orchestia grillus, vertoon 'n lewendige oranje kleur en spandeer meer tyd in blootgestelde gebiede van soutmoerasse, wat hul kwesbaarheid vir predasie deur voëls verhoog. Die navorsers het veronderstel dat die parasitiese wurm, Levinseniella byrdi, die gasheer se gedrag manipuleer om sy eie oordrag tussen gashere te verseker.

Om hierdie hipotese te ondersoek, het die wetenskaplikes die DNA van besmette en onbesmette garnale in volgorde bepaal en die geenuitdrukkingspatrone ontleed. Hulle het gevind dat om deur die parasitiese wurm besmet te word, geen-transkripsies geaktiveer het wat verband hou met pigmentasie en sensoriese opsporing in die garnale. Boonop is immuunrespons-verwante geentranskripsies in die besmette garnale onderdruk, wat moontlik verklaar waarom die parasiete in die gasheer kan voortduur.

Om die molekulêre meganismes agter gasheer-parasiet-interaksies te verstaan, is belangrik vir die bestuur van patogene, beide in natuurlewe en in mense. Soortgelyke manipulasie van gasheergedrag deur parasiete is in ander organismes waargeneem, soos die zombifiserende uitwerking van sekere swamme op insekte. Deur hierdie interaksies te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die oorsprong en meganismes van patogeen-gebaseerde siektes.

Die bevindinge van hierdie studie dra by tot ons begrip van die komplekse verhouding tussen parasiete en hul gashere. Verdere navorsing is nodig om die ingewikkelde meganismes wat speel, volledig te ontrafel, maar die studie bied 'n belangrike stapsteen op die gebied van gasheer-parasiet-interaksies.

Bronne:

– “Molekulêre Ekologie” – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726