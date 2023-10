Wat sal gebeur wanneer die aarde se vastelande in een superkontinent saamsmelt?

Wetenskaplikes voorspel dat die aarde se vastelande oor 250 miljoen jaar saam sal saamsmelt om 'n superkontinent genaamd "Pangea Ultima" te vorm. Hierdie nuwe navorsing dui egter daarop dat toestande op Pangea Ultima onherbergsaam sal wees vir die meeste soogdiere om te oorleef as gevolg van verhoogde vulkaniese aktiwiteit en hoër vlakke van bestraling van 'n ouer son.

Die vorming van Pangea Ultima sal aansienlik warmer landoppervlaktemperature tot gevolg hê, wat 'n groot deel van die vasteland in 'n uitgestrekte, warm woestyn omskep. Gedurende die warmste maande kan temperature 40 grade Celsius oorskry, met sommige gebiede wat temperature van meer as 50 grade Celsius ervaar.

Hierdie toename in temperatuur is hoofsaaklik te wyte aan die geprojekteerde ligging van Pangea Ultima, wat op die ewenaar gesentreer sal wees. Daarbenewens sal faktore soos verskille in landhoogte, die afwesigheid van ysplate en veranderinge in plantegroeipatrone tot hierdie verwarming bydra.

Daar word beraam dat wanneer Pangea Ultima vorm, die Son 2.5% helderder as sy huidige toestand sal wees, wat die gemiddelde landtemperatuur op Aarde verder sal verhoog. Dit sal slegs 'n kwart van die planeet se oppervlak bewoonbaar laat.

Een onsekerheid lê in atmosferiese CO2-vlakke ten tyde van Pangea Ultima se vorming. Daar word voorspel dat CO2-konsentrasies ongeveer 613 dele per miljoen (dpm) kan bereik, vergeleke met die tipiese agtergrondvlak van ongeveer 420 dpm vandag. Hierdie verhoogde CO2-vlakke sal selfs hoër landoppervlaktemperature tot gevolg hê, wat die aarde se bewoonbaarheid verder verminder.

Soogdiere se vermoë om hul liggaamstemperatuur te reguleer was deurslaggewend vir hul oorlewing. Wanneer die omliggende lug egter warmer word as hul vel se temperatuur, sukkel soogdiere om hitte af te skud, wat moontlik tot hitteberoerte kan lei.

Terwyl soogdiere in die verlede warm periodes verduur het, stel die vorming van Pangea Ultima unieke uitdagings. Anders as vorige warm periodes, sal Pangea Ultima na verwagting tienmiljoene jare duur, wat dit moeilik maak vir soogdiere om uiterste hitte te ontsnap deur na koeler streke te beweeg.

Die vorming van superkontinente speel 'n belangrike rol in die vorming van die evolusie van lewe op aarde. As soogdiere wel omkom, bly die toekomstige dominante lewensvorme onseker. Maar vir nou het soogdiere 'n goeie lopie gehad.

