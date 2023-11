Nuwe studie onthul die kompleksiteit van sonneblomme se sonspoorgedrag

Sonneblomme is lank reeds bekend vir hul fassinerende vermoë om die son se beweging op te spoor, 'n gedrag wat heliotropisme genoem word. 'n Onlangse studie wat in PLoS Biology gepubliseer is, daag egter die voorheen gehuldigde oortuiging uit dat hierdie beweging uitsluitlik beheer word deur 'n fotoreseptor genaamd fototropisme. In plaas daarvan het navorsers van die Universiteit van Kalifornië ontdek dat verskeie tipes fotoreaksies betrokke is by sonneblomme se buiging na sonlig.

In 'n vorige eksperiment wat in 2016 uitgevoer is, het plantbioloog Stacey Harmer en haar span gevind dat jong sonneblomplante sonlig volg as gevolg van duidelike patrone tydens stamgroei. Die studie het aan die lig gebring dat sonneblomme wat binnenshuis gekweek word, direk in die gesig gestaar is met kunsmatige lig en geaktiveerde gene wat met fototropien geassosieer word. Verbasend genoeg het sonneblomme wat buite gekweek is, geen beduidende verskille in hul reaksie op die beweging van die son getoon nie. Navorsers het ontdek dat buiteplante ander ligopvangstelsels het, soos 'n meganisme om rooi lig wat in die skadu gegenereer word, te vermy. Hierdie meganisme word vroeg in die dag aan die westekant van die sonneblomstam geaktiveer wanneer die son in die ooste is.

Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat daar verskeie molekulêre weë betrokke is by sonneblomme se sonsporing, wat die kompleksiteit van hierdie gedrag beklemtoon. Hulle moet egter nog die spesifieke gene identifiseer wat verantwoordelik is vir heliotropisme. Om hierdie molekulêre weë te verstaan ​​kan waardevol wees vir telers in die ontwikkeling van plante wat hierdie vermoë behou.

Een van die mees verrassende bevindings van die studie was die spoed waarteen sonneblomme leer om die son te volg. Wanneer sonneblomme wat in die laboratorium gekweek is, na buite geskuif is, het hulle dadelik die son begin volg. Dit dui daarop dat die laboratorium-gekweekte plante een of ander vorm van "herbedrading" ondergaan het en dat sonneblomme wat toegelaat word om die son te volg, geneig is om beter te groei as dié wat nie.

Interessant genoeg, soos sonneblomme volwasse word, verloor hulle hul vermoë om na die son te buig. Sodra hulle volwassenheid bereik, stop hul beweging, en hulle bly die res van hul lewe weswaarts gerig. Hierdie gedrag het egter sy voordele. Ouer sonneblomme gee bykomende hitte af, wat bestuiwende insekte lok. Dit laat op sy beurt ouer sonneblomme toe om voort te plant.

Hierdie nuwe studie bied 'n vars perspektief op sonneblomme se sonvolggedrag, wat die kompleksiteit en belangrikheid van veelvuldige fotoresponsmeganismes openbaar. Verdere navorsing is nodig om die betrokke molekulêre weë te ontrafel en lig te werp op die genetiese onderbou van heliotropisme.

FAQ

Hoekom volg sonneblomme die son?

Sonneblomme volg die son as deel van 'n gedrag wat heliotropisme genoem word, waar hulle hul blare en blomme na die sonlig buig. Hierdie beweging stel hulle in staat om hul blootstelling aan sonlig te maksimeer vir fotosintese, 'n noodsaaklike proses vir hul groei en oorlewing.

Wat is heliotropisme?

Heliotropisme is die verskynsel waarin plante hul blare en blomme na sonlig oriënteer. Dit help plante om die hoeveelheid sonlig wat hulle ontvang vir energieproduksie en groei te maksimeer.

Hoekom hou ouer sonneblomme op om die son dop te hou?

Soos sonneblomme volwasse word, hou hul beweging om die son op te spoor op. Hulle bly vir ’n onbepaalde tyd weswaarts gerig totdat hulle sterf. Ouer sonneblomme gee egter bykomende hitte af, wat bestuiwende insekte lok en hulle in staat stel om voort te plant.

Hoe vinnig leer sonneblomme om die son te volg?

Sonneblomme demonstreer 'n merkwaardige vermoë om vinnig aan te pas om die son dop te hou. Wanneer sonneblomme wat in 'n laboratorium-omgewing gekweek word na buite geskuif word, begin hulle dadelik die son volg, wat 'n vinnige leerproses aandui. Hierdie gedrag dui op een of ander vorm van "herbedrading" in die plante.