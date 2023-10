Hoe Fisika die atoom gered het: Verstaan ​​​​die boustene van die werklikheid

In die 19de en vroeë 20ste eeue het die studie van atome tot beide ongelooflike ontdekkings en verwarrende paradokse gelei. Aanvanklik het John Dalton se moderne atoomteorie voorgestel dat alles uit ondeelbare atome met identiese eienskappe saamgestel is. Eksperimente met katodestraalbuise in 1897 en radioaktiewe deeltjies in 1911 het egter aan die lig gebring dat atome eintlik uit massiewe atoomkerne en ligelektrone bestaan ​​het. Dit het 'n probleem opgelewer, want volgens die wette van elektrisiteit en magnetisme moes atome onstabiel gewees het en binne 'n breukdeel van 'n sekonde ineengestort het.

Om die atoom van hierdie katastrofiese lot te red, het die Heisenberg-onsekerheidsbeginsel ter sprake gekom. Hierdie beginsel het nie net die atoom gered nie, maar het ook wetenskaplikes toegelaat om hul groottes te voorspel. Die periodieke tabel van elemente sorteer atome op grond van die aantal vrye of besette valenselektrone, wat hoofsaaklik die chemiese eienskappe van elke atoom bepaal. Ten spyte van die ontdekking van atoomkomponente, kan die idee van die atoom teruggevoer word na Antieke Griekeland. Demokritus van Abdera, 'n materialistiese filosoof, het geglo dat die werklikheid uit 'n eindige aantal ondeelbare atome saamgestel is, wat die orde en reëlmaat van die wêreld kon verklaar.

Verdere eksperimente in die 18de eeu het bewyse aan die lig gebring wat die idee van atome as die fundamentele boustene van materie ondersteun het. Dalton en Mendeleev het atome beskryf en geklassifiseer op grond van hul eienskappe, wat gelei het tot 'n dieper begrip van atoomstruktuur. JJ Thomson se eksperimente met katodestrale het egter die idee van atome as ondeelbare entiteite verpletter. Hy het ontdek dat atome eintlik kleiner subatomiese deeltjies bevat wat bekend staan ​​as elektrone. Hierdie negatief gelaaide, laemassa-deeltjies het binne die atoom bestaan.

Daaropvolgende eksperimente deur Ernest Rutherford in 1911 het ten doel gehad om die aard van die ander deeltjies binne die atoom te ontbloot. Rutherford se eksperiment het behels om 'n dun goue foelie met deeltjies te bombardeer en hul gedrag waar te neem. Die resultate het die bestaan ​​van 'n positief gelaaide atoomkern aan die lig gebring in die middel van die atoom, omring deur elektrone. Hierdie model van die atoom het 'n meer akkurate begrip van sy struktuur verskaf.

Deur die studie van atoomstruktuur en die ontwikkeling van kwantummeganika kon fisici die atoom van ineenstorting red en 'n dieper begrip van sy komponente kry. Hierdie ontdekkings het ons begrip van materie omskep en die weg gebaan vir vooruitgang in verskeie wetenskaplike velde.

