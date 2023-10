Die reis van die aarde se edelmetale: hoe hulle naby die oppervlak gebly het

’n Nuwe studie wat deur geofisici uitgevoer is, bied insig in hoe die aarde se edelmetale, soos goud en platinum, naby die planeet se oppervlak gebly het. Hierdie metale, bekend as hoogs siderofiele elemente (HSE's), word sterk aangetrokke tot yster en is ingesluit in die Aarde se struktuur tydens die vorming daarvan. Die vraag oor hoe hierdie waardevolle metale naby die oppervlak gebly het, het wetenskaplikes vir dekades lank verwar.

Volgens die studie het dit, nadat die grootste deel van die Aarde gevorm het, verskeie botsings met protoplanete ervaar. Een noemenswaardige botsing met 'n voorwerp genaamd Theia het gelei tot die vorming van die Aarde se Maan. Terwyl die meeste van Theia en ander protoplanete deur die Aarde geabsorbeer is, het die HSE's wat hulle bevat in die Aarde se mantel vasgevang geraak in plaas daarvan om in die kern te sink.

Rekenaarmodelle wat deur die navorsers ontwikkel is, onthul dat ná elke reuse-impak 'n groot oseaan van magma binne die Aarde se litosfeer gevorm het. Die edelmetale het geleidelik deur hierdie oseaan gesink totdat hulle 'n gedeeltelik gesmelte oorgangslaag bereik het. Hierdie laag het hul afkoms vertraag, wat die onderste mantel laat afkoel en stol, wat verhoed dat die HSE's die kern bereik.

Die vasgevang HSE's in die mantel word beïnvloed deur konveksie van termiese strome wat uit die Aarde se warm kern voortspruit, wat tot vandag toe voortduur. Hierdie strome beweeg die edelmetale om die Aarde en bring dit mettertyd na die oppervlak.

Die studie merk ook op dat eggo's van hierdie vroeë impakte steeds in die diep mantel onder Afrika en die Stille Oseaan waargeneem kan word. Hierdie streke, bekend as "groot lae-skuifsnelheid provinsies" (LLSVP's), maak 'n beduidende deel van die aarde se volume uit en verskaf bewyse van die impak gebeure wat miljarde jare gelede plaasgevind het.

Die navorsers glo dat hul bevindings 'n robuuste verduideliking bied vir hoe die aarde se edelmetale naby die oppervlak gebly het. Hierdie studie demonstreer die belangrikheid daarvan om konvensionele wysheid weer te ondersoek om onverwagte ontdekkings te maak.

Bronne: Proceedings of the National Academy of Sciences