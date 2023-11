Nuwe ontdekking: Romeinse ruimteteleskoop onthul die geheimenisse van die kosmos

NASA se Nancy Grace Romeinse ruimteteleskoop revolusioneer ons begrip van die dinamiese kosmos deur die heelal waar te neem op maniere wat nog nooit tevore moontlik was nie. Deur saam met ander NASA-sterrewagte, soos die James Webb-ruimteteleskoop en Chandra X-straalsterrewag, te werk, is Roman se uitgestrekte gesigsveld besig om seldsame verbygaande voorwerpe te ontbloot en selfs heeltemal nuwe klasse van voorwerpe en gebeurtenisse te ontdek.

Die sending se High Latitude Time-Domain Survey is spesifiek ontwerp om tipe Ia supernovas, 'n spesiale soort ontploffende ster, te bestudeer. Hierdie supernovas, wat afkomstig is van binêre sterstelsels wat witdwerge bevat, dien as "standaardkerse" vir sterrekundiges. Deur hul helderheid te meet, kan wetenskaplikes hul afstand bepaal, wat waardevolle insig bied in die uitbreiding van die heelal en die teenwoordigheid van donker energie.

Boonop sal Roman se opname skouspelagtige gebeure vasvang, soos sterlyke wat bots en sterre wat deur swart gate ingesluk word, wat 'n blik op die dinamiese aard van ons heelal bied. Deur twee jaar lank voortdurend dieselfde lappie lug elke vyf dae waar te neem, kan wetenskaplikes hierdie waarnemings saamvoeg om boeiende flieks te skep wat 'n menigte verbygaande gebeurtenisse onthul.

