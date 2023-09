Die potensieel gevaarlike asteroïde Bennu: 'n Wetenskaplike juweel

Die asteroïde Bennu is nie net 'n wetenskaplike skat nie, maar ook 'n potensiële bedreiging vir die aarde. Met die hoogste bekende waarskynlikheid om ons planeet binne die volgende 200 jaar te tref, is begrip van Bennu noodsaaklik vir die ontwikkeling van strategieë om die mensdom te beskerm. Bennu, wat in 1999 ontdek is, is 'n groot B-tipe asteroïde ryk aan koolstofmateriaal wat vermoedelik chemiese verbindings uit die vroeë stadiums van die sonnestelsel bevat. Sy wentelbaan maak dit die gevaarlikste bekende asteroïde in ons sonnestelsel.

As Bennu met die Aarde sou bots, kan dit aansienlike vernietiging veroorsaak, 'n krater van etlike kilometers wyd skep en 'n aardbewing en skokgolf opwek wat geboue honderde kilometers van die impakterrein kan beskadig. Die kanse op 'n werklike impak in die nabye toekoms is egter skraal. Modelle van Bennu en Aarde se wentelbane toon 'n potensiële kruising in die jaar 2182, met 'n impakwaarskynlikheid van 1 uit 2,700 XNUMX.

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig, 'n missie wat ontwerp is om monsters van Bennu in te samel, sal waardevolle data verskaf om te help om die asteroïde en potensiële afbuigingstrategieë te verstaan ​​indien nodig. Tydens sy missie het OSIRIS-REx onverwagte reaksies van Bennu se oppervlak teëgekom. Die ruimtetuig het 20 duim diep in die asteroïde se oppervlak gesink en 'n wolk gruis en sand laat opstyg om die ruimte in te styg wanneer hy teruggetrek het.

Wetenskaplikes vergelyk data van Bennu met metings wat ingesamel is tydens NASA se asteroïde defleksie-eksperiment, DART, wat die wentelbaan van die asteroïdemaan Dimorphos suksesvol verander het. OSIRIS-REx se ondersoek het ook aan die lig gebring dat Bennu se oppervlakgesteentes poreus en sponsagtig is, wat dit moontlik beskerm teen ontwrigtings wat deur kleiner impakors veroorsaak word. Hierdie unieke eienskappe van Bennu se samestelling kan ook 'n impak hê op pogings om sy koers weg van die aarde af te lei.

Die missie van OSIRIS-REx het waardevolle inligting oor Bennu verskaf, en die ontleding van sy monsters sal vir dekades voortduur. Hierdie rykdom van kennis sal toekomstige geslagte toerus om die bedreiging wat Bennu inhou doeltreffend te hanteer.

Bronne:

