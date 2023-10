NASA se Europa Clipper: Verken Jupiter se maan vir tekens van lewe

NASA berei voor om die Europa Clipper-ruimtetuig in 2030 te lanseer op 'n missie om Jupiter se maan, Europa, te verken. Hierdie ysige maan is lank reeds 'n fokus van wetenskaplike belangstelling vanweë sy potensiaal om lewe te huisves. Onder sy bevrore oppervlak lê 'n groot oseaan wat meer vloeistof bevat as al die Aarde se oseane saam. Europa beskik ook oor die nodige elemente vir lewe, insluitend koolstof, waterstof, stikstof en suurstof.

Een van die hoofdoelwitte van die Europa Clipper-sending is om die maan se bewoonbaarheid te ondersoek. Die ruimtetuig sal verskeie verbyvlugte uitvoer om Europa se geologie te bestudeer en sy potensiaal vir die ondersteuning van lewende organismes te evalueer. Daar is egter 'n aansienlike struikelblok om te oorkom – Jupiter se intense stralingsgordels, wat 'n bedreiging vir die ruimtetuig en sy instrumente inhou.

Om die risiko's van blootstelling aan straling te verminder, het NASA-ingenieurs 'n komplekse vlugbaan vir die Europa Clipper ontwerp. Die ruimtetuig sal elliptiese wentelbane volg wat dit soveel as moontlik op 'n veilige afstand van Jupiter se stralingsgordels hou. Dit sal slegs 'n kort tydperk in die mees intense bestralingsone spandeer tydens elke verbyvlug om noodsaaklike data in te samel voordat dit terugtrek om te herstel.

Die Europa Clipper is toegerus met nege toegewyde instrumente wat waardevolle insigte in die maan se samestelling en omgewing sal verskaf. Hierdie instrumente sal die diepte en soutgehalte van Europa se oseaan meet, die chemiese samestelling daarvan bestudeer en soek na pluime waterdamp wat deur die ysige dop ontsnap.

Om die sensitiewe instrumente teen Jupiter se harde stralingsomgewing te beskerm, sal hulle in pasgemaakte aluminiumwapens omhul word. Hierdie pantser is ontwerp om hoë-energie deeltjies te absorbeer en hulle weg te lei van die ruimtetuig se binnekant, om die veiligheid van die instrumente en die integriteit van die versamelde data te verseker.

Die data wat deur die Europa Clipper ingesamel is, sal wetenskaplikes help om te bepaal of Europa 'n uitstekende kandidaat is om die lewe te huisves. Deur hierdie ysige maan te bestudeer, hoop wetenskaplikes om ons begrip van die bewoonbare sone en die potensiaal vir lewe in die kosmos uit te brei.

Bronne:

– Los Angeles Times

– Tribune Content Agency, LLC