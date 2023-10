Die samestelling van die heelal: nuwe getalle oor materie en donker energie

Wetenskaplikes het onlangs nuwe skattings verskaf vir die hoeveelheid materie in die heelal. Volgens hul navorsing maak materie glo 31% van die totale samestelling uit, terwyl die oorblywende 69% deur donker energie geokkupeer word. Dit is belangrik om daarop te let dat nóg donker materie nóg donker energie tot dusver direk opgespoor is.

Die vraag oor hoeveel materie in die heelal bestaan, het fisici lank geïntrigeer. Alhoewel ons sekere vorme van materie kan waarneem en opspoor, is daar nog baie wat geheimsinnig bly. In 'n onlangse publikasie in The Astrophysical Journal het 'n span wetenskaplikes voorgestel dat materie slegs 31% van die totale heelal uitmaak. Die oorblywende 69% word toegeskryf aan donker materie en donker energie, wat albei direkte waarneming ontwyk.

Dr. Mohamed Abdullah, die hoofskrywer van die studie en 'n navorser by die Nasionale Navorsingsinstituut vir Sterrekunde en Geofisika in Egipte, het verduidelik dat kosmoloë glo dat slegs 'n skamele 20% van die materie in die heelal as "barioniese" materie geklassifiseer kan word. Hierdie kategorie sluit alle sigbare materie in, soos atome, sterre en sterrestelsels. Daar word vermoed dat die oorblywende 80% donker materie is, 'n hipotetiese tipe materie wat uit nog onbekende subatomiese deeltjies bestaan.

Hierdie nuwe bevindinge werp lig op die geheimsinnige samestelling van die heelal en onthul dat 'n beduidende deel van die inhoud daarvan bestaan ​​uit materie wat ons nie direk kan opspoor nie. Verdere verkenning en navorsing is nodig om die ware aard van donker materie en donker energie te ontbloot en om hul rol in die vorming van ons heelal beter te verstaan.

