Waarom Mars sy oseane en magneetveld verloor het

Die oppervlak van Mars is bekend daarvoor dat dit onvrugbaar en droog is, maar bewyse dui daarop dat miljarde jare gelede die noordelike halfrond van die planeet deur 'n massiewe oseaan bedek was. Mars is egter vandag 'n woestyn met geen spoor van sy eens uitgestrekte watermassas nie. Navorsers van die Universiteit van Tokio het lig gewerp op die rede waarom Mars sy oseane en magnetiese veld verloor het.

Anders as Mars, word die Aarde deur 'n sterk magneetveld beskerm, wat dit beskerm teen die skadelike straling wat deur die Son uitgestraal word. Hierdie magnetiese veld speel 'n deurslaggewende rol om ons atmosfeer te bewaar en te verhoed dat die oseane verdamp en verlore gaan na die ruimte, soos op Mars gebeur het.

Die navorsingspan onder leiding van Shunpei Yokoo het die kern van Mars in 'n laboratorium gesimuleer en gevind dat die skeiding van yster-swael en yster-waterstofvloeistowwe binne die kern soortgelyk is aan wat op Aarde voorkom, maar met 'n beduidende verskil in temperatuur. Op Mars skei die vloeistowwe as gevolg van die laer temperature binne sy kern, wat lei tot konvektiewe strome wat 'n beskermende magneetveld vorm. Sodra die vloeistowwe egter heeltemal skei, hou die strome op, en die magneetveld verdwyn, wat lei tot die stroping van die atmosfeer en die verdwyning van die oseane.

Hierdie bevindings het implikasies vir die soektog na bewoonbare eksoplanete. Terwyl die teenwoordigheid van vloeibare water op 'n planeet se oppervlak 'n algemene maatstaf vir bewoonbaarheid is, moet die sterkte van sy magnetiese veld ook in ag geneem word. Die Aarde se sterk magneetveld kan relatief skaars in die heelal wees, wat planete met soortgelyke toestande vir die ondersteuning van water en lewe minder algemeen maak.

Bronne: Nature Communications