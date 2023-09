Studie bevind dat die menslike liggaam triljoene selle bevat

’n Nuwe studie het beraam dat die menslike liggaam ’n verstommende aantal selle bevat. Navorsers het meer as 1,500 36 referate ontleed om vas te stel dat die gemiddelde volwasse man ongeveer 28 triljoen selle het, terwyl volwasse wyfies 10 triljoen het en 17-jarige kinders ongeveer 400 triljoen het. Die studie, gepubliseer in die joernaal PNAS, het die grootte en aantal van 60 soorte selle oor XNUMX weefsels in die liggaam oorweeg. Die analise het 'n konsekwente omgekeerde verband tussen selgrootte en telling aan die lig gebring. Met ander woorde, groter selle het 'n laer algehele getal relatief tot kleiner selle. Hierdie patroon strek oor 'n wye reeks selgroottes, van klein rooibloedselle tot groot spierselle.

Die studie-outeurs het erken dat daar beperkings op hul bevindings is. Die syfers wat verskaf word, is gebaseer op "gemiddelde" volwassenes en kinders, en hou nie rekening met die beduidende variasie in grootte en gewig tussen individue nie. Die navorsers het ook opgemerk dat daar onsekerheid in hul skattings is as gevolg van die afhanklikheid van indirekte metings eerder as direkte metings van selmassa. Die studie het egter teenstrydighede in vorige seltellingskattings uitgelig, wat implikasies kan hê vir ons begrip van limfosietverwante gesondheid en siektes soos MIV en leukemie. Die studie het bevind dat daar ongeveer 2 biljoen limfosiete in die menslike liggaam is, vier keer hoër as vorige skattings.

Verdere navorsing is nodig om 'n meer omvattende begrip van seltellings in die menslike liggaam te verkry, veral met betrekking tot vroue en kinders. Hierdie studie bied egter waardevolle insig in die groot aantal selle waaruit die menslike liggaam bestaan ​​en die verband tussen selgrootte en -telling.

Bronne:

New Scientist: "Die menslike liggaam dra na raming ongeveer 30 biljoen menslike selle" PNAS: "Skaalbare generatiewe modelle vir akkurate etikettering en opsporing van dinamiese subsellulêre strukture in fluoressensiemikroskopie"