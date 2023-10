Skat die totale aantal diere op aarde: waarom dit saak maak

Wetenskaplikes is al lank gefassineer deur die vraag hoeveel diere al ooit op aarde bestaan ​​het. Om hierdie kolossale getal te begin skat, begin navorsers tipies deur die totale aantal dierspesies te bepaal. Vanaf 2022 is ongeveer 2.16 miljoen dierspesies formeel beskryf, hoewel sommige van hierdie duplikate kan wees. As hierdie moontlikheid in ag geneem word, staan ​​die werklike aantal bekende dierspesies op ongeveer 1.7 miljoen. Hierdie getal is egter nog lank nie volledig nie, want wetenskaplikes gaan voort om elke jaar nuwe dierspesies te ontdek en te beskryf.

In 'n noemenswaardige studie wat in 2011 gepubliseer is, het navorsers die totale aantal eukariotiese spesies op Aarde geskat op ongeveer 8.7 miljoen, met ongeveer 7.7 miljoen van hulle wat diere is. Interessant genoeg is insekte ongeveer die helfte van alle dierspesies verantwoordelik—'n verstommende feit wat die blote diversiteit van lewe op ons planeet ten toon stel.

Om te bepaal hoeveel dierspesies al ooit geleef het, moet jy in die fossielrekord delf. Aangesien die meerderheid vroeë dierspesies nie goed gefossileer het nie, is dit 'n uitdaging om die totale aantal uitgestorwe spesies te skat. Nietemin word dit algemeen aanvaar dat ongeveer 99.9% van alle spesies wat nog ooit bestaan ​​het, nou uitgesterf het. Deur hierdie benadering te gebruik, stel kenners voor dat die totale aantal dierspesies wat nog ooit geleef het, ongeveer 770 miljoen kan wees.

Die berekening van die aantal individuele diere wat die aarde bewoon het, is 'n verbysterende taak. Tans is die planeet die tuiste van 8 miljard mense, saam met honderde biljoene soogdiere, voëls, visse en insekte. As ons ekstrapoleer op grond van die relatiewe proporsies van bestaande spesies, kan ons skat dat daar deur die geskiedenis ongeveer 4.5 x 10^27 diere was. Hierdie verstommende figuur beklemtoon die uitgestrektheid van die aarde se biodiversiteit.

Die bepaling van die totale aantal diere op Aarde is noodsaaklik vir wetenskaplikes om die planeet se basislyn biodiversiteit en skommelinge in bevolking te verstaan. Met die bedreiging van klimaatsverandering, ontbossing, besoedeling en ander faktore wat tot 'n beduidende massa-uitsterwingsgebeurtenis lei, is dit noodsaaklik om die agtergrondtempo van uitwissing te begryp. Deur dit te doen, kan wetenskaplikes die huidige krisis beter begryp en daaraan werk om bedreigde spesies te bewaar en te beskerm.

