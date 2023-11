Nuwe insigte in die aarde se rotasie: onthulling van die presisie

Aarde se rotasie is 'n fassinerende verskynsel wat die lengte van 'n dag beïnvloed. Alhoewel dit algemeen bekend is dat 'n dag op Aarde ongeveer 24 uur of 86,400 XNUMX sekondes duur, is die werklikheid baie meer kompleks. Onlangse navorsing het aan die lig gebring dat subtiele steurnisse in Aarde se rotasie, wat deur verskeie gebeure en prosesse veroorsaak word, bydra tot klein veranderinge in die lengte van 'n dag.

Wetenskaplikes aan die Tegniese Universiteit van München (TUM) in Duitsland het 'n voorpunt-laserringgyroskoop suksesvol gebruik om hierdie millisekonde-vlak versteurings met ongeëwenaarde presisie te meet. Die toestel, geleë in die Geodetic Observatory Wettzell, gebruik twee laserstrale wat in teenoorgestelde rigtings langs 'n 13.1 voet-wye renbaan beweeg.

Deur die afstande wat die laserstrale afgelê het, te vergelyk, het die navorsingspan geringe wanbalanse geïdentifiseer wat deur die aarde se natuurlike swaaie veroorsaak word. Hierdie wanbalanse het onthul dat ons planeet se rotasie subtiele skommelinge met verloop van tyd ondergaan, wat veranderinge van tot 6 millisekondes toon oor periodes wat 'n paar weke duur.

Ulrich Schreiber, 'n professor by TUM, beklemtoon die belangrikheid van hierdie ondersoeke. Hulle dra nie net by tot die veld van sterrekunde nie, maar hulle is ook instrumenteel in die ontwikkeling van akkurate klimaatmodelle en om ons begrip van weerverskynsels soos El Niño te verbeter. Die akkuraatheid van die versamelde data korreleer direk met die akkuraatheid van voorspellings in hierdie domeine.

Om vorentoe te beweeg, poog die navorsingspan om die vermoëns van die lasergyroskoop verder te verbeter om selfs meer presiese metings te verkry. Die onthulling van die ingewikkelde besonderhede van die Aarde se rotasieveranderinge sal ons begrip van ons planeet se dinamiese aard verdiep en ons in staat stel om meer verfynde modelle te skep.

Vrae:

V: Hoe beïnvloed aardbewings en vulkaniese uitbarstings die aarde se rotasie?

A: Aardbewings en vulkaniese uitbarstings kan veranderinge in Aarde se rotasie veroorsaak as gevolg van die herverdeling van massa binne die planeet. Hierdie gebeurtenisse stel geringe wanbalanse in wat bydra tot subtiele skommelinge in die lengte van 'n dag.

V: Hoe meet die lasergyroskoop veranderinge in die aarde se rotasie?

A: Die lasergyroskoop meet veranderinge in Aarde se rotasie deur die afstande te vergelyk wat deur twee laserstrale wat in teenoorgestelde rigtings beweeg, afgelê word. Enige wanbalanse in hierdie afstande dui op variasies in Aarde se rotasie.

V: Wat is die belangrikheid daarvan om veranderinge in Aarde se rotasie te meet?

A: Die meting van veranderinge in die aarde se rotasie is noodsaaklik vir akkurate klimaatmodellering, om weerverskynsels te verstaan ​​en presiese voorspellings te maak. Hierdie metings dra by tot verskeie wetenskaplike velde en verbeter ons kennis van die Aarde se dinamiese prosesse.