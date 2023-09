Indië se maanlander ontdek onverwags hoë vlakke van swael op die maan

Indië se Chandrayaan-3-lander het waardevolle nuwe data onthul oor die samestelling van die maan se oppervlak, insluitend die teenwoordigheid van onverwags hoë vlakke van swael. Die lander het op 23 Augustus 2023 naby die maan se suidpool geland en aan wetenskaplikes belangrike insigte oor die maan se geologie verskaf.

Chandrayaan-3 se rover, Pragyan, het die elementêre samestelling van die maangrond ontleed met behulp van sy alfadeeltjie X-straalspektrometer en lasergeïnduseerde afbreekspektrometer. Alhoewel die teenwoordigheid van elemente soos yster, titaan, aluminium en kalsium nie verbasend was nie, was die hoë vlakke van swael 'n verrassing.

Dit is bekend dat swael op die maan bestaan, maar teen 'n baie lae konsentrasie. Die ontdekking van hoër vlakke naby die maanpole is betekenisvol omdat dit implikasies kan hê vir toekomstige maanverkenning en potensiële menslike nedersetting. Swael kan gebruik word as 'n hulpbron om van die land af te leef, wat ruimtevaarders in staat stel om materiale soos swaelgebaseerde beton, sonselle, batterye en kunsmis te produseer.

Die teenwoordigheid van swael in die maan se grond is gekoppel aan vulkaniese aktiwiteit. Rotse diep binne die maan bevat swael, wat tydens vulkaniese uitbarstings as gas vrygestel word. Van die swael bly binne die rots soos dit afkoel, wat lei tot sy assosiasie met die maan se donker vulkaniese gesteentes.

Die metings van swael op die maan se oppervlak is die eerste in hul soort. Die data wat ingesamel is, sal wetenskaplikes help om die geologiese geskiedenis van die maan en sy vorming en evolusie beter te verstaan. Die poolstreke van die maan, waar gevind is dat die swaelkonsentrasie hoër is, kan verskillende samestellings en omgewingstoestande hê in vergelyking met die ekwatoriale streke.

Die bevindinge dui ook daarop dat swael in die poolstreke kon gevorm het uit die maan se dun atmosfeer of uit antieke vulkaniese uitbarstings en meteoriet-impakte. Verdere ontleding en kalibrasie van die data van Chandrayaan-3 sal nodig wees om die presiese hoeveelheid swael teenwoordig te bepaal.

Terwyl die lander tans hiberneer deur die maannag, hoop wetenskaplikes om meer waardevolle metings te versamel as dit wakker word. Die data wat deur Chandrayaan-3 ingesamel is, sal bydra tot ons begrip van die maan se geologie en die weg baan vir toekomstige maanverkenning en hulpbronbenutting.

Bron: Die Gesprek