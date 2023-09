Vrugtevlieë gebruik herinneringe om na kos te navigeer, studie bevind

Navorsers het ontdek hoe vrugtevliegbreine herinneringe van vorige belonings omskep in bruikbare gedrag, wat hulle in staat stel om kos te vind. Spesifiek, 'n sleutelgebied van die brein genaamd die sampioenliggaam verwerk reukinligting en ken waardes aan verskillende reuke toe. Dit was egter onduidelik hoe hierdie waardes motoriese aksies beïnvloed het. Hierdie studie het 'n groep neurone genaamd UpWiNs geïdentifiseer wat 'n deurslaggewende rol speel in die omskakeling van reukherinneringe in windopwaartse bewegings.

Vrugtevlieë, soos ander insekte, draai windop om reuke op te spoor en op te spoor waar aantreklike reuke vandaan kom. Die reukstelsel in die vlieg se brein bespeur en bespeur hierdie reuke wat deur die wind gedra word, wat die vlieg na die beloning lei. Die navorsers het gevind dat die UpWiNs inhiberende en opwindende insette van verskillende kompartemente van die sampioenliggaam integreer, wat veroorsaak dat die vlieg draai en windop beweeg.

Die sampioenliggaam in die vlieg se brein verwerk en integreer reukinligting en ken positiewe of negatiewe waardes aan verskillende reuke toe. Die navorsers het ontdek dat herinneringe wat in verskillende kompartemente van die sampioenliggaam gevorm word, duidelike gedrag ontlok, met slegs sommige wat die vlieg se windopwaartse beweging aandryf. Die UpWiNs ontvang inhiberende en opwindende seine vanaf hierdie kompartemente, wat die vlieg in staat stel om effektief na die bron van aantreklike reuke te navigeer.

Hierdie navorsing verskaf insig in hoe aangeleerde positiewe en negatiewe waardes in konkrete geheue-gedrewe aksies omgesit word. Die UpWiNs stuur ook opwindende seine na dopaminerge neurone vir hoër-orde leer. Om hierdie neurale stroombaanmeganismes te verstaan, help om te verduidelik hoe parallelle dopaminerge neurone en geheuesubstelsels in wisselwerking tree om geheuegebaseerde aksies en leer op die vlak van individuele neurale stroombane te lei.

Verdere studies oor vrugtevlieë kan lig werp op die rol van herinneringe in gedrag en leer in beide gewerwelde en ongewerwelde breine.

Bron: HHMI (Howard Hughes Mediese Instituut)

Definisies:

– Sampioenliggaam: 'n Streek van die brein wat in sommige insekte voorkom, verantwoordelik vir die verwerking van reukinligting en die toekenning van waardes aan verskillende reuke.

– UpWiNs: 'n Groep neurone wat inhiberende en opwindende seine van verskillende kompartemente van die sampioenliggaam integreer, wat vrugtevlieë lei om windop te beweeg na aantreklike reuke.

Bronne:

– HHMI (Howard Hughes Mediese Instituut)

- Oorspronklike Navorsing: "Neurale kringmeganismes vir die transformasie van aangeleerde reukvalensies in windgeoriënteerde beweging" deur Yoshinori Aso et al. eLife