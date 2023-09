Op 14 Oktober 2023 sal 'n seldsame astronomiese gebeurtenis regoor die Amerikas plaasvind - 'n ringvormige sonsverduistering. Tydens hierdie verduistering sal 'n deel van die maan se skaduwee teen verskillende spoed beweeg, wat wissel van so vinnig as 5,500 1,250 mph tot so stadig as XNUMX XNUMX mph. Die spoed van die verduistering hang af van verskeie faktore, insluitend sy ligging op Aarde, die afstand na die maan en die maan se wentelbaanspoed.

Die vorm van die Aarde speel 'n beduidende rol in die bepaling van die spoed van die verduistering. Soos die maan se skaduwee eers die noordelike Stille Oseaan raak, sal dit teen 'n verbysterende spoed van 198,842 mph beweeg. Soos dit egter die planeet in die Atlantiese Oseaan verlaat, sal dit stadiger word tot 582,976 mph. Die skaduwee beweeg die vinnigste by die uiterstes van die verduisteringpad, want die as van die skaduwee raak meer raak aan die Aarde se oppervlak.

In die middel van die verduisteringpad, waar 'n "vuurring" vir 5 minute en 17 sekondes van die kus van Nicaragua af sigbaar sal wees, sal die verduistering teen 'n baie stadiger pas van 1,251 XNUMX mph beweeg. Hierdie stadiger spoed is te wyte aan die as van die skaduwee wat loodreg op die Aarde se oppervlak op hierdie plek is. Terwyl die maan self nie stadiger word nie, doen die kruising van die Aarde en die maan se skaduwee.

In die Verenigde State sal die spoed van die verduistering nie op sy vinnigste of stadigste wees nie. Wanneer die maan se skaduwee die Oregon-kus om 9:13 vm. PDT bereik, sal sy spoed reeds tot 5,683 50 mph afgeneem het. Teen die tyd dat dit die kus van Texas 12 minute later om 03:1,772 nm CDT verlaat, sal sy spoed verder afgeneem het tot 3,911 XNUMX mph. Daarom, tydens sy deurgang suidoos oor die VSA, sal die spoed van die verduistering met XNUMX mph verminder.

’n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die maan effens verder weg is in sy wentelbaan en nie die son heeltemal kan bedek nie, wat ’n “ring van vuur”-effek skep. Die maan se sentrale skaduwee, bekend as die umbra, is keëlvormig. Tydens 'n totale sonsverduistering raak die punt van die keël die Aarde. Tydens 'n ringvormige sonsverduistering raak die keël egter nie heeltemal aan die Aarde nie, wat 'n antumbra skep waar die maan binne die son se skyf verskyn.

Oor die algemeen verskil die spoed van die ringvormige sonsverduistering na gelang van ligging, met die vinnigste spoed waargeneem by die uiterstes van die verduisteringpad. Om die faktore te verstaan ​​wat die spoed van die verduistering beïnvloed, dra by tot ons kennis en waardering van hierdie hemelse verskynsel.

Bronne:

