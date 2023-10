Australiese navorsingsatelliet-SpIRIT word in November bekendgestel

Die SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal)-satelliet, wat deur die Universiteit van Melbourne ontwikkel is, gaan Australië se eerste navorsingsatelliet word wat in byna twee dekades in die ruimte gelanseer word. Met 'n gewig van net 11.5 kilogram sal die satelliet in November op een van Elon Musk se SpaceX-vuurpyle gelanseer word. Dit sal ook die eerste Australiese satelliet wees wat toerusting van 'n buitelandse ruimte-agentskap dra, spesifiek 'n gammastraalverklikker genaamd HERMES van die Italiaanse Ruimte-agentskap.

Die HERMES-verklikker sal gebruik word om te soek na oorblyfsels van dooie of botsende sterre wat hoë-energie strale uitstraal as bewys van hul verval in swart gate. Die aanbieding van hierdie detektor is 'n positiewe stap vir die Australiese ruimtesektor, wat lank staatmaak op satelliete wat internasionaal besit word.

Die lansering van die SpIRIT-satelliet kom op 'n tydstip dat Australië die risiko's besef om te sterk op ander nasies staat te maak vir satellietdata. Die onlangse bedreiging van 'n begrotingssluiting in die VSA het die potensiaal beklemtoon dat Australië tydens kritieke tye, soos tydens veldbrande, van Amerikaanse satellietdata afgesny kan word. Dit beklemtoon die belangrikheid van die ontwikkeling van 'n sterk binnelandse ruimteprogram en soewereine vermoëns.

Die SpIRIT-satelliet is toegerus met 'n plasma-stuwer wat ontwikkel is deur die Adelaide-maatskappy Neumann Space, wat soliede metaal as brandstof gebruik en die behoefte aan plofbare en giftige dryfgas uitskakel. Boonop bevat die satelliet 'n termiese beheerstelsel wat deur die Universiteit van Melbourne ontwikkel is en 'n hoofstruktuur wat deur die Adelaide-maatskappy Inovor gemaak is.

Ten spyte van onlangse besnoeiings in finansiering aan die ruimtebedryf, bly die Australiese Ruimte-agentskap optimisties oor die land se satellietvermoëns. Die lansering van die SpIRIT-satelliet, saam met ander komende satellietprojekte, demonstreer die potensiaal vir Australië om meer gesofistikeerde satelliete te bou en soewereine vermoë in ruimtetegnologie te ontwikkel.

Definisies:

– SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal) – ’n Australiese navorsingsatelliet wat deur die Universiteit van Melbourne ontwikkel is.

– HERMES – ’n Gammastraalverklikker van die Italiaanse Ruimte-agentskap wat deur die SpIRIT-satelliet gedra word.

– Plasma Thruster – ’n Soort aandrywingstelsel wat stukrag opwek deur plasma, ’n gelaaide gas, te gebruik.

– Soewereine vermoë – Die vermoë van 'n land om onafhanklike beheer en eienaarskap van sy ruimtetegnologie en toegang tot satellietdata te hê sonder om op ander nasies staat te maak.