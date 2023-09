EXO-Lava Worlds: werp lig op die aarde se evolusie

’n Onlangse studie wat in The Astrophysical Journal gepubliseer is, ondersoek die fassinerende wêreld van ekso-lawa-wêrelde en hul potensiaal om lig op Aarde se evolusionêre geskiedenis te werp. Terwyl die aarde eens heeltemal gesmelt was, verwys planetêre wetenskaplikes na hierdie fase as 'n magma-oseaan. Daar word geglo dat die aarde moontlik deur verskeie magma-oseaanfases gegaan het voordat dit afgekoel het en die bewoonbare planeet geword het wat dit vandag is.

Die ontdekking van duisende eksoplanete deur planeetjag-missies soos die Kepler-ruimtetuig en TESS het baie rotsagtige wêrelde onthul wat by uiterste temperature om hul sterre wentel, wat veroorsaak dat hulle gesmelt of gedeeltelik gesmelt is. Hierdie oorverhitte rotsagtige wêrelde, bekend as super-aarde, bied waardevolle insigte in die aarde se verlede en sy oorgang van 'n magma-oseaan.

Die studie, getiteld "Fizzy Super-Earths: Impacts of Magma Composition on the Bulk Density and Structure of Lava Worlds," uitgevoer deur Kiersten Boley, 'n gegradueerde student in sterrekunde aan die Ohio State University, ondersoek die invloed van magma-oseane op super- Aarde-evolusie en hul waarneembare eienskappe.

Deur middel van eksoplaneetmodelleringsagteware het die navorsers ultrakort periode (USP) planete gesimuleer, wat naby hul gasheersterre wentel. Hulle het gevind dat die samestelling van 'n planeet se magma deurslaggewend is om sy vermoë om vlugtige elemente en potensiaal om lewe te ondersteun vas te vang te bepaal. Planete met genoeg koolstof en suurstof in hul magma kan uiteindelik hierdie kritieke materiale in hul atmosfeer vrystel, wat gunstige toestande vir lewe skep.

Die studie het ook die digthede van magmaplanete en hul implikasies vir waarneming van 'n afstand ondersoek. Interessant genoeg beïnvloed die teenwoordigheid van 'n magma-oseaan nie 'n planeet se digtheid noemenswaardig nie, wat vorige aannames uitdaag en vrae laat ontstaan ​​oor die beste metode om hierdie enigmatiese wêrelde te verstaan.

Oor die algemeen bied ekso-lawa-wêrelde 'n unieke geleentheid om die evolusie van aardplanete en hul potensiaal vir bewoonbaarheid te bestudeer. Deur die raaisels van hierdie uiterste omgewings te ontrafel, kan wetenskaplikes waardevolle insigte in die Aarde se eie geskiedenis kry en die faktore ontbloot wat bydra tot 'n planeet se vermoë om lewe te ondersteun.

