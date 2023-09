Nuwe studie daag teorieë van aardkorsvorming uit

’n Onlangse studie wat deur navorsers van Penn State gedoen is, het nuwe bevindings aangebied wat bestaande teorieë oor die vorming van die Aarde se kors en tektoniese plate uitdaag. Terwyl heersende teorieë die vinnige vorming van tektoniese plate vroeg in die Aarde se geskiedenis voorstel, dui hierdie nuwe navorsing daarop dat die aardkors 'n stadiger proses van herbewerking oor miljarde jare ondergaan het.

Hoofskrywer Jesse Reimink, assistent-professor in geowetenskappe by Penn State, verduidelik dat hierdie inligting kan bydra tot 'n beter begrip van ons planeet en moontlik ook lig werp op die vorming van ander planete. Die dominante teorie tot dusver het 'n skielike verskuiwing van 'n stagnerende dekselplaneet na een met tektoniese aktiwiteit sowat 3 miljard jaar gelede voorgestel. Die studie toon egter dat hierdie teorie nie die prosesse wat plaasgevind het, akkuraat vasvang nie.

Om tot hul gevolgtrekkings te kom, het die navorsers meer as 600,000 XNUMX rotsmonsters van die Aarde se rotsrekorddatabasis ontleed. Deur die geochemiese samestelling en ouderdomme van hierdie gesteentes te ondersoek, kon hulle die korsgroeikurwe rekonstrueer en vasstel hoe die gesteentes mettertyd hervorm en herwerk is. In teenstelling met vorige teorieë, dui die bevindinge daarop dat die aardkors die patroon van die onderliggende mantel volg, wat 'n korrelasie tussen die twee voorstel.

Die studie verskil ook van vorige navorsing deur te fokus op rotsrekords in plaas van mineraalmonsters. Hierdie keuse is gemaak omdat rock-rekords meer sensitief en minder geneig is tot vooroordeel wanneer hierdie lang tydskale ondersoek word. Deur die samestelling van stollingsgesteentes op 'n nuwe manier te ontleed, het die navorsers die proporsie sedimente bepaal en die hoeveelheid herbewerking wat deur die Aarde se geskiedenis plaasgevind het, bereken.

Die resultate beklemtoon 'n ooreenstemming tussen die korsgroeikurwe en die mantelrekord van groei. Hierdie belyning ondersteun vorige teorieë wat deur geowetenskaplikes voorgestel is, maar hierdie studie is die eerste wat empiriese bewyse uit die rotsrekord verskaf om die idee van geleidelike korsgroei te ondersteun. Die navorsers merk egter op dat beperkings as gevolg van die skaarste aan data steeds bestaan. Verdere ontleding van die bestaande data kan meer insig gee in die evolusie van die Aarde en die vorming van verskillende planetêre liggame.

Hierdie studie kan ook implikasies hê vir die begrip van ander planete, soos Venus, wat nie tektoniese plate het nie. Deur die verskille tussen Aarde en Venus te ondersoek en die korsgroeitempo te bestudeer, kan navorsers 'n beter begrip kry van hoe en hoekom planete op verskillende bane ontwikkel het.

Ten slotte, hierdie baanbrekende studie daag voorheen aanvaarde teorieë oor die vorming van die aardkors en tektoniese plate uit. Deur rotsrekords te ontleed, het die navorsers empiriese bewyse gelewer vir geleidelike korsgroei, wat die idee van 'n skielike verskuiwing na tektoniese aktiwiteit omvergewerp het. Alhoewel daar beperkings bly, kan verdere ontleding waardevolle insigte bied oor die aarde se evolusie en die vorming van ander planete.

