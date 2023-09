Die rol van geïoniseerde ureum in die oorsprong van lewe op aarde

Wetenskaplikes het aansienlike vordering gemaak om die oorsprong van lewe op Aarde te verstaan ​​deur innoverende X-straalspektroskopie tegnieke te gebruik. Deur die ionisasie en reaksie van ureummolekules te bestudeer, het navorsers lig gewerp op hoe die boustene van lewe moontlik tydens die pre-biotiese stadium gevorm het.

Gedurende hierdie tydperk was die Aarde se atmosfeer minder dig, wat toelaat dat hoë-energie ruimtestraling molekules ioniseer. Klein waterpoele wat ureum bevat, 'n noodsaaklike organiese verbinding vir nukleobasisvorming, is aan hierdie intense bestraling blootgestel. As gevolg hiervan het ureum omgeskakel na reaksieprodukte wat as die grondslag vir lewe kon gedien het.

Om hierdie proses verder te ondersoek, het 'n internasionale navorsingspan van Tohoku Universiteit, die Universiteit van Genève, ETH Zurich en die Universiteit van Hamburg 'n baanbrekende X-straalspektroskopiebenadering gebruik. Hierdie tegniek het 'n hoë-harmoniese generasie ligbron en 'n sub-mikron vloeistof platstraal gebruik om chemiese reaksies in vloeistowwe met buitengewone temporele presisie te ondersoek.

Deur die veranderinge in ureummolekules op die femtosekonde-vlak (een kwdriljoenste van 'n sekonde) te bestudeer, het die navorsers die dinamiese proses ontbloot wat ná ionisasie plaasvind. Ioniserende straling beskadig die ureumbiomolekules, maar soos die energie verdwyn, ondergaan die ureummolekules 'n vinnige en ingewikkelde reaksie.

Vorige studies het gefokus op molekulêre reaksies in die gasfase, maar die span het 'n toestel ontwerp om 'n ultra-dun vloeistofstraal binne 'n vakuum te genereer om hul ondersoeke na die waterige omgewing uit te brei, wat die natuurlike omgewing vir bio-chemiese prosesse is. Hierdie vooruitgang het hulle in staat gestel om te bestudeer hoe reaksies intyds ontvou.

Hierdie navorsing verskaf nie net insigte in die oorsprong van lewe op Aarde nie, maar dit open ook nuwe geleenthede in die opkomende veld van attochemie. Deur molekulêre reaksies op 'n ongekende vlak van detail waar te neem, kan wetenskaplikes 'n dieper begrip van chemiese prosesse kry en ons kennis van die fundamentele meganismes wat lewe dryf, bevorder.

