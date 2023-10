Die evolusionêre raaisel van Caterpillar Prolegs

Rupes is bekend vir hul ekstra bene, genaamd prolegs, wat gebruik word om aan takkies en blare vas te gryp. ’n Onlangse studie het lig gewerp op die evolusionêre oorsprong van hierdie prolegs. Navorsers het gevind dat die prolegs eintlik afgelei is van 'n genetiese program wat lobbe in skaaldierledemate spesifiseer. Hierdie genetiese program het miljoene jare lank onaktief gebly in die skaaldierledemaatgebied totdat dit in die buik van ruspes heraktiveer is.

Die studie het behels die ontwrigting van 'n spesifieke geen, abdominale A, in skoenlapperlarwes waar die prolegs geleë is. Volledige ontwrigting van die geen het gelei tot die afwesigheid van prolege, terwyl gedeeltelike ontwrigting gelei het tot die ontwikkeling van twee afsonderlike eienskappe in die buik-prolegs en 'n gewysigde weergawe van torakale bene. Dit dui aan dat hierdie twee eienskappe uit verskillende plekke in die liggaam na vore kom en nie dieselfde eienskap kan wees nie.

Verdere ontleding het aan die lig gebring dat die genetiese bloudruk van prolegs soortgelyk is aan dié van kophorings, nog 'n nuwe eienskap by skoenlappers en motte. Die poel gene wat in prolegs uitgedruk word, is ook soortgelyk aan die gene wat gevind word in endiete, deel van die aanhangsels in skaaldiere.

Die studie dui daarop dat die evolusionêre geskiedenis van insekledemate kompleks is, met ledemate wat as enkel-as aanhangsels ontstaan ​​en later birameus word. Met verloop van tyd het hierdie ledemate inwendige lobbe ontwikkel wat endiete genoem word. In sommige inseklyne het die endiete verlore gegaan, maar by skoenlappers en motte is hulle weer geaktiveer om as prolege te funksioneer.

Hierdie navorsing toon hoe evolusie bestaande eienskappe en genetiese programme herbegin. Prolegs is 'n nuwe eienskap wat na vore gekom het uit reeds bestaande instruksies om stukkies primitiewe bene te maak. Die raaisel van ruspeprolegs is uiteindelik opgelos, wat hul antieke verband met skaaldierledemate openbaar.

