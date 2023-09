Die vooruitgang en etiese oorwegings van generedigering in medisyne

Gene redigering, 'n baanbrekende veld in medisyne, was die primêre fokus van Dr. Tamara Sunbul se hoofsessie, getiteld "'n Nuwe Era vir Geneeskunde: Digitale Diagnostiek en Terapeutika." Dr. Sunbul, die mediese direkteur van Kliniese Informatika by Johns Hopkins Aramco Healthcare, het die potensiaal van genotipering en die afhanklikheid van data-insameling oor tyd beklemtoon.

Die doel van digitale tegnologie, soos geen redigering, is om abnormaliteite op te spoor wat kan lei tot variasies in uitkomste wanneer medikasie voorgeskryf word. Dr Sunbul het verduidelik dat individue verskillend op dieselfde medikasie kan reageer, wat die behoefte aan akkurate diagnose en behandelingsmetodes beklemtoon.

Een van die belangrikste vooruitgang in geenredigering is die CRISPR-Cas9, ook bekend as "genetiese skêr." Hierdie tegnologie sny DNS-volgorde presies op spesifieke plekke, wat die verwydering of invoeging van geenvolgordes wat die DNS-basis wysig, moontlik maak. Terwyl CRISPR aanvanklik toepassings in landbou en bio-energie gevind het, het dr. Sunbul sy potensiaal in digitale diagnostiek en terapeutika gedeel.

Op die gebied van digitale diagnostiek het nuwe metodes soos SHERLOCK en DETECTR na vore gekom. Hierdie metodes maak gebruik van geenredigering om vinnige opsporing van aansteeklike siektes soos COVID-19 moontlik te maak. Boonop word geenredigering deur maatskappye soos Atomwise, Deep Genomics en Valo by geneesmiddelontdekkingsprosesse ingesluit.

Verder speel geenredigering 'n deurslaggewende rol in die bevordering van sel- en geenterapieë vir 'n reeks toestande. Dit sluit bloedafwykings soos talassemie, sekelselsiekte en hemofilie in, sowel as toestande soos Downsindroom, oorerflike blindheid, sistiese fibrose, Duchenne se spierdistrofie en Huntington se siekte. Deur die gebruik van CRISPR het dit moontlik geword om 'n pasiënt se immuunstelsel te herprogrammeer om hul eie kanker, infeksies (soos MIV, COVID-19, griep, Malaria, Zika en antibiotikaweerstand) en chroniese siektes soos hipercholesterolemie en tipe te teiken. 1 diabetes.

Ten spyte van hierdie merkwaardige vordering, bly etiese, wetlike en wetenskaplike oorwegings noodsaaklik. Dr Sunbul het daarop gewys dat verkeerde geenredigering nadelige gevolge kan hê, wat die behoefte aan versigtigheid en akkuraatheid beklemtoon. Verder het geenredigering die potensiaal om toekomstige generasies te beïnvloed, aangesien onomkeerbare veranderinge oorgedra kan word. Daarom is omvattende besprekings oor die etiese implikasies van geenredigering nodig om verantwoordelike toepassing te verseker en die welstand van individue en die samelewing as geheel te beskerm.

Bronne:

– Dr. Tamara Sunbul, mediese direkteur van Kliniese Informatika by Johns Hopkins Aramco Healthcare