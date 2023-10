Studie bevind dat klimaatsverandering die buitengewone lewensduur van vlermuise bedreig

’n Onlangse studie gepubliseer in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dui daarop dat die merkwaardige lewensduur van vlermuise in gevaar kan wees as gevolg van stygende globale temperature. Die navorsing, wat deur wetenskaplikes van University College Dublin en die Universiteit van Bristol gedoen is, het gefokus op die winterslaapsiklus van 'n groep wilde groter hoefystervlermuise.

Die navorsers het ontdek dat skommelinge in die weer tydens die vlermuise se winterslaaptydperk die molekulêre meganisme wat vir hul lang lewens verantwoordelik is, beïnvloed het. Telomere, wat stukke DNA is wat die punte van chromosome beskerm, verkort elke keer as 'n sel verdeel. Hierdie verkortingsproses word geassosieer met veroudering en verouderingsverwante siektes.

Die studie het bevind dat vlermuise wat meer gereeld uit winterslaap gekom het as gevolg van warmer toestande, aansienlik korter telomere gehad het in vergelyking met vorige winters met kouer temperature. Professor Emma Teeling van University College Dublin het kommer uitgespreek oor hierdie bevindinge, en verklaar dat die voorspelde styging in globale temperature die voordelige uitwerking van winterslaap in wilde vlermuise kan beperk.

Dr. Megan Power, die hoofskrywer van die studie, het meer as 200 wilde groter hoefystervlermuise oor drie winters opgespoor om die uitwerking van hibernasie op telomere te ondersoek. Die navorsing het aan die lig gebring dat winterslaap optree as 'n vorm van verjonging, met die telomere wat gedurende die winterslaapseisoen verleng eerder as verkort. Hierdie uitbreiding is waarskynlik te wyte aan die uitdrukking van die ensiem telomerase, wat telomere DNA toelaat om homself te repliseer sonder om skade te veroorsaak.

Die studie se bevindinge beklemtoon die potensiële gevolge van veranderende klimaatstoestande op die langlewende aard van vlermuise. Spesies met lang lewensduur en stadige voortplantingstempo, soos vlermuise, is veral kwesbaar vir omgewingsveranderinge. Die navorsers beklemtoon die belangrikheid daarvan om te verstaan ​​hoe vlermuise geraak word deur en aanpas by vinnige klimaatsverandering.

Verdere ondersoek is nodig om die rol van telomerase in die verlenging van telomere tydens hibernasie te ondersoek. Die studie beklemtoon die impak van klimaatsverandering op die ekologie en oorlewing van vlermuisbevolkings, en beklemtoon die behoefte aan voortgesette navorsing en bewaringspogings om hierdie buitengewone wesens te beskerm.

