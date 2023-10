Die MeerKAT-radioteleskoop: die bevordering van radio-astronomie deur outomatisering en tegnologie

In 'n onlangse podcast het Chhaya Dhanani, Portefeuljehoof Ingenieurswese vir Navorsing by Thoughtworks, waardevolle insigte oor die MeerKAT-radioteleskoop gedeel. Die MeerKAT-teleskoop, wat in Suid-Afrika geleë is, is 'n moderne radioteleskoop wat 'n rewolusie in die veld van radio-astronomie veroorsaak het.

Anders as optiese teleskope, kan MeerKAT dag en nag radioseine vasvang, wat dit hoogs sensitief maak vir die bestudering van hemelse voorwerpe. Gebou met 64 antennas, dien dit as 'n voorloper van die Square Kilometer Array (SKA), wat die grootste en mees sensitiewe radioteleskoop in die Suidelike Halfrond gaan word.

Thoughtworks, 'n konsultasie vir digitale transformasie, het in 2018 hande gevat met die Inter-Universiteit Sentrum vir Sterrekunde en Astrofisika (IUCAA) in Pune vir 'n twee jaar lange samewerking. Hulle doel was om in dataverwerkingsagteware vir MeerKAT te spesialiseer. As deel van hierdie samewerking het Thoughtworks 'n outomatiese beeldverwerkingspyplyn genaamd "ARTIP" ontwikkel. Hierdie pyplyn hanteer die groot hoeveelheid data wat deur MeerKAT gegenereer word doeltreffend, verwyder geraas, kalibreer seine en outomatiseer dataverwerking, en versnel sodoende die ontledingsproses.

Hierdie samewerking het tot twee belangrike ontdekkings gelei. Een daarvan sluit die opsporing van skaars waterstofatome in verafgeleë sterrestelsels in, wat insig gee in die vorming van hemelliggame en gasgenerering. Die MeerKAT-teleskoop bied 'n unieke geleentheid om verskeie aspekte van die heelal te bestudeer, insluitend sterrestelsels, swart gate, gravitasiegolwe, donker energie en die oorsprong van lewe.

MeerKAT het nie net beduidende bydraes tot die veld van radio-astronomie gelewer nie, maar dit het ook innovasie in hoëprestasie-rekenaars, versnellers, bergingsmeganismes en energiedoeltreffende oplossings aangedryf. Die impak daarvan strek verder as wetenskaplike kennis en strek tot tegnologiese vooruitgang.

Die MeerKAT-radioteleskoop en sy dataverwerkingsoutomatisering is 'n voorbeeld van die opwindende ontwikkelings wat op die gebied van radio-astronomie gebeur. Deur samewerking en tegnologiese vooruitgang delf wetenskaplikes dieper in die geheimenisse van die heelal, wat ons begrip van die kosmos uitbrei.

Bronne:

– Chhaya Dhanani, Portefeuljehoof Ingenieurswese vir Navorsing, Thoughtworks.

