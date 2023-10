Die 2023 Orionid Meteor Show: 'n Hemelse Skouspel wat jy nie wil mis nie

Die jaarlikse Orionid-meteorietreën sal op 22 Oktober 2023 'n hoogtepunt bereik en 'n hemelse vertoning lewer wat jy nie sal wil misloop nie. Bekend vir sy helder en vinnige meteore, skep die Orionide 'n asemrowende visuele ervaring in die naghemel.

Die meteore van die Orionid-stort beweeg teen snelhede van meer as 148,000 66 myl per uur (XNUMX kilometer per sekonde) en het die potensiaal om vuurballe te word, wat langdurige ligsarsies produseer. Hulle verlaat dikwels gloeiende "treine" soos hulle verbyry, wat vir 'n paar sekondes tot minute kan talm. Alhoewel dit lyk asof hulle van die sterrebeeld Orion afkomstig is, is die meteore eintlik klein fragmente en deeltjies, tipies van komete of asteroïdes, wat verbrand wanneer hulle die aarde se atmosfeer binnegaan.

In die geval van die Orionides is hierdie meteore puin wat deur Halley's Comet vervaardig word, 'n komeet wat elke 75 tot 79 jaar die Son en die Aarde verbysteek. Elke keer as Halley se komeet die binneste sonnestelsel nader, stort dit tussen 3 en 10 voet van sy materiaal af.

Om die beste kykervaring te geniet, word dit aanbeveel om 45 tot 90 grade weg te kyk van die stralende punt in die lug. Hierdie perspektief laat die meteore langer en meer skouspelagtig vertoon. As u direk na die straling kyk, kan dit veroorsaak dat die meteore korter lyk as gevolg van 'n effek wat verkorting genoem word.

Die Orionide produseer tipies 15 tot 20 meteore per uur op hul hoogtepunt wanneer hulle waargeneem word vanaf plekke met minimale ligbesoedeling. Daar was egter gevalle in die verlede waar die meteoriettelling gestyg het om hierdie getal te verdriedubbel. Vanjaar word intense aktiwiteit nie verwag nie.

Die beste tyd om na die meteorietreën te kyk, is gedurende die onmiddellike ure na middernag tot dagbreek. Die Orionids bereik toevallig 'n hoogtepunt oor die naweek in 2023, wat dit geriefliker maak om laat op te bly. Die meteorietreën is sigbaar vanaf beide die Noordelike en Suidelike Halfrond, met kykers in die Noordelike Halfrond wat suidoos kyk en dié in die Suidelike Halfrond wat noordoos kyk.

Halley's Comet, die bron van die Orionid-meteore, is een van die bekendste komete en maak 'n verskyning ongeveer een keer elke 76 jaar. Sy laaste verskyning was in 1986, en dit is geskeduleer om in 2061 terug te keer. Die Orionides dien as 'n herinnering aan die komeet se blywende teenwoordigheid in ons lug.

Of jy nou 'n ervare sterrekundige of 'n nuuskierige waarnemer is, die 2023 Orionid-meteoorreën beloof om 'n hemelse skouspel te wees wat nie gemis moet word nie. Maak seker jy vind 'n plek weg van helder stadsligte en bring 'n grasperkstoel of kombers saam om gemaklik te bly terwyl jy die vertoning geniet.

Bronne: NASA, EarthSky, American Meteor Society