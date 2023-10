'n Netwerk van lasers in die ruimte kan help om ruimte-rommel skoon te maak

Daar is 'n toenemende kommer oor die hoeveelheid ruimterommel in 'n lae-aarde-baan. In reaksie op hierdie kwessie ondersoek navorsers die idee om 'n netwerk van lasers te gebruik om voorwerpe wat 'n botsingsrisiko inhou na veiliger wentelbane te herlei. Die lasers, aangedryf deur kunsmatige intelligensie, sal op satelliete of ander toegewyde platforms gemonteer word en sal ruimterommel voorwerpe monitor. Wanneer 'n potensiële botsing met 'n waardevolle ruimtebate opgespoor word, soos die Internasionale Ruimtestasie of 'n satelliet, sal die lasers die voorwerp in 'n veiliger wentelbaan kan stoot.

Die projek, gelei deur Hang Woon Lee van die Wes-Virginië Universiteit, word deur NASA met $200,000 XNUMX oor drie jaar gefinansier. Die uiteindelike doelwit is om 'n stelsel te ontwikkel wat intydse besluite kan neem oor watter ruimte-voorwerpe om te teiken en te verseker dat die nuwe wentelbane veilig is teen verdere botsings. Veelvuldige lasers sal gebruik word om die baan van die voorwerpe doeltreffend te verander, 'n taak wat onmoontlik sou wees met 'n enkele laser.

Tans is die opsporing van ruimterommel 'n uitdagende taak, aangesien nie elke voorwerp in 'n wentelbaan gemonitor kan word nie. Daar word beraam dat daar ongeveer 34,600 130 fragmente van ruimterommel is, maar daar kan nog XNUMX miljoen kleiner stukke wees wat te klein is om akkuraat op te spoor. Dit is waar die netwerk van lasers besonder nuttig word, aangesien dit voorwerpe van enige grootte kan teiken.

Die gebruik van ruimtegebaseerde lasers het verskeie voordele bo grondgebaseerde lasers. Hulle hoef nie deur die Aarde se atmosfeer te gaan nie, wat die balke kan vervorm, wat voorsiening maak vir meer presiese teiken en maneuvering van voorwerpe. Boonop kan hierdie KI-aangedrewe stelsel kostedoeltreffend wees en moontlik gebruik word om ruimtevoorwerpe voor lansering op te spoor, wat veilige en botsingsvrye missies verseker.

Ten slotte, die ontwikkeling van 'n netwerk van lasers in die ruimte het die potensiaal om die kwessie van ruimterommel doeltreffend aan te pak en waardevolle ruimtebates te beskerm. Deur kunsmatige intelligensie en veelvuldige lasers te gebruik, kan hierdie stelsel intydse besluite neem en die veiligheid van wentelbane verseker. Hierdie navorsingsprojek wat deur NASA befonds word, is nog in sy vroeë stadiums, maar dit verteenwoordig 'n belangrike stap in die rigting van die vermindering van ruimterommel en die behoud van die integriteit van ruimtebedrywighede.

