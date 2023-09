Colombiaanse navorser bestudeer buiteaardse materiaal in stofmonsters wat terug na die aarde gebring is

’n Jong Colombiaanse navorser, Camilo Jaramillo-Correa, het die unieke geleentheid gehad om stofmonsters wat uit die buitenste ruimte teruggebring is, te bestudeer. Die monsters is ingesamel deur die Japannese ruimte-agentskap se Hayabusa2-sending, wat die eerste geword het om beelde van werkende rovers op 'n asteroïde uit te straal en geologiese monsters na die aarde terug te stuur. Jaramillo-Correa, wat destyds sy PhD in Kerningenieurswese studeer het, het 'n verseëlde monsterkapsule ontwerp en gebou om die monsters te hou en teen lugbesoedeling te beskerm.

Sy mentors het gevra of dit moontlik is om die kapsule te gebruik om buiteaardse materiaal te bestudeer, en Jaramillo-Correa het die kapsule gewysig en getoets om aan die streng vereistes vir monsterbeskerming te voldoen. Die span het studies uitgevoer op twee stelle monsters van asteroïde Ryugu: individuele deeltjies en fyn poeiers. Die ontleding is aan die gang, maar hulle verwag om inligting te bekom oor die samestelling, eienskappe en moontlike bewyse van ruimteverwering van die asteroïdes.

Om asteroïdes te bestudeer is belangrik om twee hoofredes, volgens Jaramillo-Correa. Eerstens verskaf hulle 'n momentopname van die vroeë stadiums van die Sonnestelsel en kan ons help om te verstaan ​​hoe dit en planeet Aarde gevorm het, sowel as die oorsprong van lewe. Tweedens kan die bestudering van asteroïdes insig gee in die uitwerking van ruimteverwering en atmosferiese besoedeling.

Jaramillo-Correa se reis van Colombia na die Verenigde State vir sy navorsing beklemtoon ook die verskille in navorsingsomgewings en toegang tot hulpbronne. Hy het opgemerk dat navorsers in die VSA baie makliker toegang het tot hulpbronne, soos instrumente, in vergelyking met dié in Colombia. Ten spyte hiervan het hy geleer om die vermoëns van sy laboratorium in Colombia te waardeer en vindingryk te wees.

Nog 'n Colombiaanse navorser, Andrea Guzman Mesa, het haar drome op die gebied van astrofisika nagestreef. Haar PhD het gefokus op die studie van die atmosfeer van planete buite ons sonnestelsel. Sy het atmosferiese modelle met waarnemingsdata vergelyk deur masjienleerraamwerke te gebruik om voorspellings te maak oor die samestelling van daardie atmosfeer. Guzman Mesa was ook instrumenteel in die bevordering van sigbaarheid vir vroulike wetenskaplikes in Colombia, met die hoop om werklike verandering in die land se navorsingsekosisteem teweeg te bring.

Bronne:

– Bronartikel