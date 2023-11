Nuwe befondsing vir NASA se Mars Sample Return Program terwyl samewerking met die Europese Mars-sending gestaak word

Die Huiseienaars het onlangs 'n verslag vrygestel waarin die handels-, geregtigheids- en wetenskapsbestedingsrekening (CJS) vir die boekjaar 2024 uiteengesit word, wat 'n begroting van $25.366 miljard vir NASA insluit. In 'n beduidende afwyking van die Senaatswetsontwerp, verskaf die Huisverslag volle befondsing van $949.3 miljoen vir NASA se Mars Sample Return (MSR)-program, wat verseker dat die monsterherwinningslander en Aarde-terugkeer-orbiter-missies teen 2030 bekendgestel word.

Alhoewel die Huisverslag die MSR-program ten volle ondersteun, stop dit NASA se planne vir samewerking met 'n Europese Mars-sending. Die verslag sê uitdruklik dat dit nie die gevraagde befondsing vir die Rosalind Franklin ExoMars-rover ondersteun nie, wat verwys na voorgestelde NASA-steun vir die Europese Ruimteagentskap-sending. Dié besluit kom nadat die Europese Ruimte-agentskap verlede jaar sy samewerking met Rusland beëindig het.

Die Huisverslag gee erkenning aan die hangende resultate van die Onafhanklike Hersieningsraad, wat sy werk in September afgehandel het. Die direksie het tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n minimale kans is dat MSR op koste en skedule sal bly, en het geskat dat die program tussen $8 miljard en $11 miljard kos. Hierdie koste oorskry die drempel van $5.3 miljard wat in die Senaatsverslag gespesifiseer is, wat die verskille tussen die twee wetsontwerpe beklemtoon.

Terwyl die Huiswetsontwerp MSR aansienlik befonds, verminder dit befondsing vir ander NASA-programme. Die Huiswetsontwerp verhoog die begroting vir NASA-wetenskapprogramme effens tot $7.38 miljard, vergeleke met die Senaatswetsontwerp se $7.341 miljard. Die Huiswetsontwerp verminder egter befondsing vir Aardwetenskap, astrofisika, heliofisika en biologiese en fisiese wetenskappe in vergelyking met die Senaatswetsontwerp.

Verder verskaf die Huiswetsontwerp spesifieke taal met betrekking tot die ligging van die ontvangsfasiliteit vir MSR-monsters. Dit beveel NASA om nabyheid aan die huidige kurator te prioritiseer deur die fasiliteit binne 30 myl (50 kilometer) van die Johnson Space Centre te plaas, waar die huidige fasiliteit geleë is. NASA moet nog 'n potensiële ligging vir die ontvangsfasiliteit kies, maar het die behoefte aan 'n Bioveiligheidsvlak 4-gradering en die moontlikheid om 'n bestaande regeringsfasiliteit te gebruik, beklemtoon.

Oor die algemeen bied die Huisgenoot se verslag 'n unieke perspektief deur die moeilike MSR-program ten volle te befonds terwyl dit van die Senaatswetsontwerp afwyk deur samewerking met 'n Europese Mars-sending te staak. Die besluite wat in die Huisverslag geneem word, sal NASA se programme en toekomstige missies aansienlik beïnvloed.

FAQ

Wat is die Mars Sample Return-program?

Die Mars Sample Return-program is 'n inisiatief deur NASA om monsters van die Mars-oppervlak te versamel en na die aarde terug te stuur vir verdere ontleding. Dit het ten doel om waardevolle insigte te verskaf in die planeet se geologiese geskiedenis en potensiële tekens van vorige of huidige lewe.

Wat is die Europese Mars-sending waarmee NASA beplan het om saam te werk?

Die Europese Mars-sending, bekend as die Rosalind Franklin ExoMars-rover, is 'n projek wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gelei word. Die missie behels die stuur van 'n rover na Mars om te soek na tekens van vorige of huidige lewe en die planeet se omgewing te bestudeer.

Wat is die implikasies van die volle befondsing van die Mars Sample Return-program?

Ten volle befondsing van die Mars Sample Return-program verseker dat die monsterherwinning lander en Aarde terugkeer wentelbaan missies sal begin teen 2030. Hierdie befondsing sal NASA in staat stel om sy verkenning van Mars voort te sit, waardevolle monsters te versamel en moontlik baanbrekende ontdekkings oor die planeet te maak.

Waarom het die Huisverslag die samewerking met die Europese Mars-sending gestaak?

Die Huisverslag het besluit om nie NASA se befondsing vir die Rosalind Franklin ExoMars-rover te ondersteun nie, omdat die Europese Ruimte-agentskap sy samewerking met Rusland beëindig het. Hierdie besluit weerspieël die kompleksiteite en uitdagings betrokke by internasionale samewerking in ruimteverkenning.