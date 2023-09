Hierdie planeet word tydens die moesson met edelstene gereën

In die gebied van die buitenste ruimte, waar eindelose wonders ontdek word, het sterrekundiges onlangs 'n baanbrekende bevinding gemaak. ’n Planeet van anderkant ons sonnestelsel, bekend as WASP-121b, het aandag getrek vir ’n buitengewone verskynsel – dit reën kosbare edelstene. Hierdie merkwaardige ontdekking is gemaak deur navorsers van die Massachusetts Institute of Technology met behulp van NASA se Hubble-ruimteteleskoop.

WASP-121b, groter as Jupiter, beweeg vinnig om sy gasheerster en voltooi een wentelbaan in net 30 uur vanweë sy nabyheid aan die ster. Hierdie planeet, wat ongeveer 850 ligjare van die aarde af geleë is, word dikwels na verwys as 'n "warm Jupiter." Wat dit egter onderskei, is die ongewone gebeurtenis wat by sy dag-nag-grens waargeneem word.

Die studie het begin toe sterrekundiges eienaardige aktiwiteit by die oorgangslyn tussen dag en nag op WASP-121b waargeneem het. Vorige waarnemings het die afwesigheid van titanium in die atmosfeer aan die lig gebring, terwyl sy chemiese neef vanadium teenwoordig was. Hierdie wanbalans het vrae laat ontstaan ​​aangesien hierdie twee elemente ooreenkomste deel.

Verdere ondersoek deur Mikal-Evans van die Max Planck Instituut vir Sterrekunde het 'n fassinerende openbaring aan die lig gebring. Die uiterste temperature aan die nagkant van die planeet veroorsaak 'n drastiese daling, wat lei tot reënval wat uit titanium en aluminium bestaan. Wanneer aluminium met elemente soos chroom, yster en titanium kombineer, ondergaan dit 'n transformasie in kosbare edelstene soos robyne en saffiere.

Die ontdekking van edelsteenreën op WASP-121b brei ons begrip uit van die diversiteit en skoonheid wat in die kosmos bestaan. Dit dien as 'n herinnering aan die geheimenisse wat wag om in die buitenste ruimte onthul te word.

