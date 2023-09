Hoop kwyn vir die herlewing van Indië se maanlander

By

Indië se maanlander, Vikram, en die Pragyaan-rover, wat in Augustus 'n geskiedkundige landing op die maan-suidpool gemaak het, het nie daarin geslaag om kommunikasie te herstel nadat hulle die afskakelmodus betree het om die ysige maannag te oorleef nie. Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) was aanvanklik hoopvol dat die ruimtetuig omstreeks 22 September sou ontwaak wanneer die maannag sou eindig, wat die sonpanele in staat stel om sy batterye te herlaai.

Wetenskaplikes by ISRO kon egter sedertdien nie kontak maak met die lander en rover nie, wat gelei het tot kwynende hoop op herlewing. Die vriesende temperature op die maan bied 'n groot uitdaging, met slegs 'n 50%-kans dat die toestelle die uiterste toestande kan verduur. Ten spyte van hierdie terugslag, beplan ISRO om voort te gaan met sy pogings om kommunikasie te vestig tot 30 September, wanneer die volgende maansonsondergang geskeduleer is.

Ten spyte van die onsekerheid rondom die lot van Vikram en Pragyaan, het ISRO beklemtoon dat die Chandrayaan-3-sending reeds 'n beduidende sukses was en sy primêre doelwitte bereik het. Indië het die eerste land geword wat die maan-suidpoolgebied bereik het en die vierde land wat suksesvol op die maan land, wat sy posisie as 'n leier in ruimteverkenning verstewig het.

Tydens sy weeklange verkenning van die maanoppervlak het die Pragyaan-rover belangrike ontdekkings gemaak. Dit het die teenwoordigheid van elemente soos swael, yster en suurstof op die maan bevestig, wat waardevolle beelde en data terug na die aarde oordra. Selfs al word die lander en rover nie wakker nie, sal hulle op die maan bly as simboliese verteenwoordigers van Indië se prestasies in maanverkenning.

