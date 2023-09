Hoop vervaag vir die heraktivering van ISRO se Chandrayaan-3-sending

Die hoop om ISRO se Chandrayaan-3-sending, wat die Vikram-lander en Pragyan-rover insluit, te heraktiveer, het begin vervaag omdat hulle sedert die maansonsopkoms op 22 September onaktief gebly het. Die sending is oorspronklik ontwerp vir 'n enkele maandag van operasie, en het begin " slaapmodus" nadat hy sy wetenskaplike take voltooi het in 'n poging om sy missie te verleng. Die uitdagings wat deur maanaandtoestande, soos kragverlies en uiterste koue, gestel word, kan egter elektroniese skade veroorsaak het.

ISRO-voorsitter S Somanath het verklaar dat wetenskaplikes vir die hele maandag, wat ongeveer 14 aarddae duur, sal wag in die hoop op moontlike heraktivering. Die primêre doelwit is om die geleentheid te hê om verdere in situ eksperimente uit te voer.

Die Chandrayaan-3-sending, 'n opvolg van die Chandrayaan-2-sending, is 'n belangrike stap in die rigting van Indië se voortgesette verkenning van die maan. Die missie het ten doel om die maanoppervlak verder te bestudeer en meer data oor sy geologie en atmosfeer in te samel. Die Vikram-lander en Pragyan-rover is deurslaggewende komponente van die sending, met die lander wat verantwoordelik is vir die sending se sagte landing op die maan se oppervlak en die rover wat eksperimente op die terrein uitvoer.

Tydens die aanvanklike fase van die sending het die Vikram-lander 'n kommunikasiefout ondervind en in September 2019 op die maanoppervlak neergestort. Ten spyte van hierdie terugslag het die Chandrayaan-2-sending steeds gedeeltelike sukses behaal, met die wentelbaan wat aanhou funksioneer en waardevolle verskaffing data oor die maan.

Die wetenskaplikes en ingenieurs by ISRO het onvermoeid gewerk om uit die vorige missie se uitdagings te leer en 'n meer robuuste ruimtetuig vir Chandrayaan-3 te ontwerp. Die heraktivering van die sending se komponente na die maansonsopkoms is as 'n positiewe teken beskou. Dit lyk egter of die strawwe toestande van die maannag die werking van die lander en rover benadeel het.

Terwyl die hoop vir heraktivering vervaag, het die Chandrayaan-3-sending reeds bygedra tot die bevordering van Indië se ruimteverkenningsvermoëns. Die wetenskaplikes sal die data en ervarings wat met die sending opgedoen is, ontleed om toekomstige maansendings verder te verfyn en te verbeter. Chandrayaan-3 het dalk terugslae gehad, maar dit is 'n bewys van die vasberadenheid en vordering van Indië se ruimte-agentskap in sy strewe om 'n beter begrip van die maan en verder te kry.

