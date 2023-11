Nuwe standbeeld by Hoërskool Nossal onthul om plaaslike legende te eer

Hoërskool Nossal in Berwick het onlangs 'n treffende lewensgrootte bronsbeeld ter ere van die gewaardeerde sir Gustav Nossal AC onthul. Hierdie manjifieke standbeeld, vervaardig deur internasionaal bekende beeldhouers Gillie en Marc, bring hulde aan sir Nossal se merkwaardige wetenskaplike prestasies, sy onskatbare bydrae tot die skool en sy toeganklike en vriendelike geaardheid.

Op 20 November het die skoolgemeenskap bymekaargekom om die grootse onthulling van die standbeeld te aanskou, ter herdenking van die blywende nalatenskap van Sir Nossal. Dr. John Inns, die president van die skoolraad, het sy vreugde uitgespreek om uiteindelik te sien hoe die standbeeld lewendig geword het na etlike jare van deeglike beplanning en voorbereiding, wat in 2019 begin het met die doel om saam te val met die skool se 10-jarige bestaan ​​in 2020.

Die stigtershoof van Hoërskool Nossal, Roger Page, het sy gedagtes oor die betekenis van die standbeeld gedeel. Met die klem op Sir Nossal se integrale rol binne die skoolgemeenskap, het Page sy hoop uitgespreek dat die standbeeld as 'n gepaste huldeblyk aan hul verbintenis sal dien. Hy het verder beklemtoon dat sir Nossal die skool gereeld besoek het en die tyd geneem het om met studente, personeel en besoekers te kommunikeer. As 'n simbool van hierdie gekoesterde interaksie, sal die bronsbeeld van 'n sittende Sir Nossal prominent by die vooringang van die skool vertoon word.

Buiten sy plaaslike erkenning, is sir Gustav Nossal 'n figuur met nasionale en internasionale bekendheid. Sir Nossal, wat in 2000 as Australiër van die Jaar bekroon is, het 'n onuitwisbare merk op beide Australiese en globale gemeenskappe gelaat. Benewens sy baanbrekende werk op die gebied van immunologie, het hy hom ook aan talle humanitêre pogings gewy. Sy noemenswaardige prestasies sluit in die voorsitterskap van die globale program vir entstowwe en immunisering by die Wêreldgesondheidsorganisasie, asook samewerking met die Bill en Melinda Gates-stigting se entstofprogram.

Sir Nossal, wat in 1931 in Oostenryk gebore is, het op 'n jong ouderdom na Australië gemigreer. Deur die taalversperring te oorkom, het hy akademies uitgeblink, die topstudent by sy skool geword en uiteindelik sy mediese graad aan die Universiteit van Sydney verwerf. Vervolgens het sir Nossal sy Ph.D. aan die Universiteit van Melbourne. Sy roemryke loopbaan het hom gelei na Melbourne se bekende Walter en Eliza Hall Instituut vir Mediese Navorsing (WEHI), waar hy van 1965 tot 1996 as direkteur gedien het.

Sir Nossal het sy hoop uitgespreek dat die standbeeld, saam met sy voortdurende invloed in die skool, toekomstige geslagte sal inspireer om hul drome te verwesenlik. Hy het die gehoor daaraan herinner dat Australië 'n land van groot geleenthede is en het sy dankbaarheid en trots uitgespreek om voor hulle te staan. Sir Gustav Nossal het almal aangemoedig om hul tyd by Hoërskool Nossal met liefde te onthou.

Die standbeeldprojek is moontlik gemaak deur die bydraes van die skoolgemeenskap en ruim skenkings van besigheidsverskaffers soos PSW Uniforms en Edunet Computers, sowel as 'n aansienlike skenking van die WEHI ter erkenning van sir Gustav Nossal se onskatbare bydraes tot beide mediese navorsing en die organisasie self.

-

FAQ

Wie is sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal is 'n Oostenryks-gebore Australiese wetenskaplike en humanitêre. Hy is bekend vir sy werk op die gebied van immunologie en het beduidende bydraes tot mediese navorsing wêreldwyd gemaak. Sir Nossal het die Australiër van die Jaar-toekenning in 2000 ontvang en het in leiersposisies gedien by gewaardeerde organisasies soos die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Bill en Melinda Gates-stigting se entstofprogram.

Hoekom is 'n standbeeld by Hoërskool Nossal onthul?

Die bronsbeeld is by Hoërskool Nossal onthul om sir Gustav Nossal se prestasies, sy instrumentele rol binne die skoolgemeenskap en sy toeganklike aard te vereer. Die standbeeld dien as 'n huldeblyk aan sy wetenskaplike bydraes en sy voortdurende invloed as 'n bron van inspirasie vir studente en personeel.

Wie het die standbeeld geskep?

Die standbeeld is vervaardig deur internasionaal erkende beeldhouers Gillie en Marc, bekend vir hul besonderse talent en vermoë om die essensie en prestasies van noemenswaardige figure vas te vang.