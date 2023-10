Vlermuisskedel van 50 miljoen jaar gelede bied nuwe insig in vroeë vlermuis-evolusie

'n Byna ongeskonde vlermuis se skedel, wat ongeveer 50 miljoen jaar terug dateer, is in 'n grot in Frankryk ontdek. Hierdie bevinding werp lig op die voorheen geheimsinnige vroeë evolusie van vlermuise. Vlermuise het een van die swakste fossielrekords onder soogdiere, wat dit moeilik maak om te bepaal wanneer hulle die eerste keer in grotte begin vlieg of slaap het, asook wanneer hulle hul unieke eggolokaliseringsvermoëns ontwikkel het. Die vlermuisskedel, wat aan die uitgestorwe spesie Vielasia sigei behoort, was onder 23 gefossileerde individue wat in die grot gevind is.

Vorige vlermuisfossiele was dikwels gefragmenteer of heeltemal afgeplat, wat dit moeilik gemaak het om hul driedimensionele anatomie te bestudeer en te bepaal of hulle eggolokalisering gebruik het. Die Vielasia sigei-skedel is egter perfek in kalksteen bewaar en het sy oorspronklike vorm behou. Dit het wetenskaplikes in staat gestel om die binneoor te bestudeer en dit met moderne vlermuise te vergelyk. Die resultate dui daarop dat hierdie antieke vlermuis waarskynlik eggolokalisering gebruik het, wat dit ver voor walvisse geplaas het in terme van die ontwikkeling van hierdie vermoë. Voor hierdie ontdekking was wetenskaplikes net seker van eggolokasie in moderne vlermuisfamilies.

Die Vielasia sigei-vlermuis was 'n klein grotbewonende spesie, wat slegs 1.8 cm lank was. Dit weerspreek vorige aannames dat vroeë vlermuise hoofsaaklik in bome rondom mere en woude gewoon het. Die stabiliteit van grot-omgewings het waarskynlik 'n toevlug gebied tydens die wisselende temperatuurveranderinge van die vroeë Eoseen-periode.

Alhoewel hierdie ontdekking nie die debat oor vroeë vlermuis-echolokalisering definitief besleg nie, lewer dit dwingende bewyse. Dit dien ook as 'n inspirasie vir verdere verkenning van die fossielrekord om meer insigte te verkry in die evolusie van vlermuise en hul unieke eienskappe.

Bronne:

- "Ontdekking van antieke vlermuis 'ongebreekte' skedel werp nuwe lig op vroeë vlermuis-evolusie," Universiteit van Nieu-Suid-Wallis Sydney

– Huidige Biologiejoernaal