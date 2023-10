Die Wilson-familie verken die sterre by 'n sterpartytjie

Die Wilson-gesin van Hollister het onlangs die geleentheid gehad om 'n hemelse avontuur saam met amateur-sterrekundiges David Baumgartner en Ronald Ober aan te pak. Hulle het 'n sterpartytjie by 'n fondsinsamelingsgeleentheid gewen en het die kans gehad om van planete en sterrestelsels te leer. Baumgartner het sy 8-duim Orion Ritchey-Chretien-teleskoop gebring, wat beelde op 'n tablet met wi-fi vertoon het, terwyl Ober sy 11-duim Celestron Reflector met 'n tradisionele oogstuk gebruik het.

Baumgartner se belangstelling in sterrekunde gaan terug na sy kinderdae toe hy 'n teleskoop vir Kersfees ontvang het. Hy het dadelik verlief geraak op sterrekyk en het sedertdien hierdie passie nagejaag. Die Wilson-gesin, veral die kleinkinders, was gretig om by die kenners te leer en die sterre te verken.

Gedurende die aand het Baumgartner die skaal van hemelafstande opgestel deur 'n gholfbal as voorbeeld te gebruik. Hy het verduidelik dat as die son die grootte van 'n gholfbal was, Pluto ses sokkervelde weg sou wees. Soos die nag gevorder het, het Baumgartner en Ober groot voorwerpe opgespoor soos die Swan Galaxy, wat 5,500 2.537 ligjare weg is, en die Andromeda Galaxy, wat 'n verstommende XNUMX miljoen ligjare weg is.

Een van die hoogtepunte van die sterpartytjie was om Saturnus van naby te sien. Die planeet se skerp definisie en ikoniese ring het 'n diep indruk op die Wilson-familie gemaak. Die ervaring is beskryf as fenomenaal en die moeite werd om die sterpartytjie te wen.

Die sterpartytjie wat deur David Baumgartner en Ronald Ober gereël is, het die Wilson-gesin 'n unieke geleentheid gebied om die wonders van die heelal te verken. Dit was 'n onvergeetlike ervaring wat nuuskierigheid en ontsag by albei aangewakker het