Wetenskaplikes herskryf die geskiedenis van swart korale en onthul hul oorsprong 437 miljoen jaar gelede

Wetenskaplikes van die Queensland Museum Network en die National Museum of Natural History, Smithsonian Institution het 'n baanbrekende ontdekking oor swart korale gemaak. Hul navorsing het aan die lig gebring dat swart korale ongeveer 437 miljoen jaar gelede op die kontinentale hange ontstaan ​​het, wat die algemene oortuiging uitdaag dat diepseespesies uit vlakwater-voorouers ontwikkel het. Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die evolusie van seelewe en beklemtoon die belangrikheid van die beskerming van hierdie antieke afstammelinge.

Hoofskrywer Dr. Jeremy Horowitz het die navorsing as deel van sy Ph.D. en het saam met dr. Tom Bridge en dr. Peter Cowman gewerk. Die studie het behels die ontleding van 83 spesies swart korale en die skep van 'n gedetailleerde evolusionêre geskiedenis wat terugdateer na die vroeë Siluriese tydperk. Dit is bereik deur DNS van meer as 80 unieke spesies te onttrek en in volgorde te bepaal. Die navorsers het nou data vir meer as 150 swart koraalspesies, wat 'n belangrike mylpaal verteenwoordig in die begrip van die evolusionêre geskiedenis en taksonomie van hierdie organismes.

Die behoud van biodiversiteit is van kardinale belang vir die handhawing van ekosisteemstabiliteit en veerkragtigheid in die lig van omgewingsveranderinge. Die navorsing oor swart korale se aanpassing by diverse dieptes oor miljoene jare verskaf waardevolle insigte in die verbetering van hul veerkragtigheid, wat veral belangrik is gegewe die uitdagings wat klimaatsverandering stel. Hierdie nuwe kennis kan 'n beduidende rol speel in pogings om koraalspesies te beskerm.

Hierdie navorsing dra by tot 'n groter legkaart om die evolusionêre geskiedenis en ekologiese dinamika van diepsee-ekosisteme te verstaan. Dit brei ook ons ​​kennis uit van hoe lewe aanpas by uiterste omgewings en beklemtoon die belangrikheid van die behoud van antieke afstammelinge vir die bewaring van biodiversiteit. Boonop het die studie van voorpunttegnologieë gebruik gemaak soos genoomskim en teikenverryking van genomiese streke, wat die weg gebaan het vir toekomstige vooruitgang en innovasies in mariene wetenskap.

Swart korale is van besondere belang as gevolg van hul uitsonderlike langlewendheid en unieke vermoë om kanker te vermy, wat hulle in staat stel om vir meer as 4,000 XNUMX jaar te lewe. Verdere navorsing, insluitend die opeenvolging van die volle genoom van swart korale, kan insig gee in hul verlengde lewensduur en potensiële toepassings vir menslike biomediese terapieë.

Hierdie baanbrekende studie open nuwe weë om die geskiedenis en biologie van swart korale te verstaan, en die bevindings daarvan het beduidende implikasies vir mariene wetenskap, bewaring en mediese navorsing.

