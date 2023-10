NASA onthul eerste monsters van asteroïde Bennu

NASA het sy eerste monsters van asteroïde Bennu suksesvol onthul, wat deur die ruimtetuig Osiris-Rex na die aarde teruggebring is. Alhoewel die monsters dalk nie so betekenisvol is as wat aanvanklik gehoop is nie, verteenwoordig hulle steeds 'n groot prestasie in ruimteverkenning.

Die wetenskaplikes wat by die sending betrokke was, het oorspronklik ten doel gehad om ten minste 'n koppie vol koolstofryke asteroïdedeeltjies van Bennu te versamel. Die monsters wat verkry is, bestaan ​​egter hoofsaaklik uit 'n mengsel van swart stof en puin. Ongeag, dit is die meeste materiaal wat ooit van 'n asteroïde na die aarde teruggekeer is.

Dante Lauretta, 'n vooraanstaande wetenskaplike aan die Universiteit van Arizona, het erken dat vordering stadig was, maar die span het reeds begin met die proses om die versamelde monsters te bestudeer. Die hoop is dat hierdie materiale waardevolle insigte sal verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en moontlik leidrade sal bied oor die oorsprong van lewe op Aarde.

Die Osiris-Rex-ruimtetuig is na Bennu gestuur om stof en klippe van sy oppervlak af te versamel. Na 'n suksesvolle sending het die ruimtetuig veilig teruggekeer aarde toe met die versamelde materiaal. NASA het 'n magdom beelde en inligting oor die sending vrygestel, wat die publiek in staat stel om te verwonder oor hierdie ongelooflike prestasie in ruimteverkenning.

Hierdie mylpaal beklemtoon die beduidende vordering wat NASA gemaak het om ons heelal te verstaan ​​en die grense van menslike verkenning te verskuif. Dit dien ook as 'n herinnering aan die geweldige uitdagings en kompleksiteite wat betrokke is by die bestudering van hemelse voorwerpe miljoene kilometers weg van die Aarde.

Bronne:

- NASA Sonnestelsel Twitter-rekening

– Persverklaring van NASA