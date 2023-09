NASA se OSIRIS-REx-sending berei voor vir sy riskante finale in Utah-woestyn

NASA se ambisieuse missie om 'n asteroïdemonster te haal en na die aarde terug te bring, nader sy gevaarlike einde, aangesien die OSIRIS-REx-ruimtesonde Sondag in die Utah-woestyn gaan land. Die monster, wat die grootste kan wees wat ooit uit so 'n sending gehaal is, sal na verwagting waardevolle insigte verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde.

Die OSIRIS-REx-sonde, wat in 2016 gelanseer is, het die monster van 'n asteroïde genaamd Bennu byna drie jaar gelede versamel. Die landing is geskeduleer vir Sondagoggend by 'n toetsplek in Utah, waar die kapsule wat die monster bevat, ongeveer 67,000 XNUMX myl van die aarde af vrygelaat sal word.

Die finale afkoms van die kapsule in die Aarde se atmosfeer sal 13 minute duur, waartydens dit 'n maksimum temperatuur van 5,000 XNUMX grade Fahrenheit sal bereik. As alles volgens plan verloop, sal die kapsule met valskerms na 'n sagte landing op die woestynvloer gebring word.

Om die teikenarea vir landing, wat 250 vierkante myl dek, te tref, is gelykstaande aan die gooi van 'n pyl oor die lengte van 'n basketbalbaan en tref die blik, volgens NASA se OSIRIS-REx-projekbestuurder, Rich Burns. Die sending is egter nie sonder risiko's nie, en spanne het voorbereidings getref vir 'n "harde landingsscenario" om die bewaring van die asteroïdemateriaal te verseker.

Sodra die kapsule op die grond is, sal dit vir sy toestand ondersoek word en dan na 'n tydelike skoon kamer vervoer word. Die volgende dag sal die monster na NASA se Johnson Space Centre in Houston, Texas gevlieg word, waar dit deur wetenskaplikes ontleed en bestudeer sal word.

NASA sal na verwagting die aanvanklike resultate tydens 'n perskonferensie op 11 Oktober bekend maak. Hierdie sending is die eerste keer dat NASA probeer het om 'n asteroïdemonster na die aarde terug te bring, en dit kan belangrike inligting verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en die moontlikheid van lewe anderkant die aarde.

Bronne: NASA

Definisies:

– OSIRIS-REx: NASA se ruimtesonde wat in 2016 gelanseer is om ’n monster van die asteroïde Bennu te versamel.

– Bennu: ’n Asteroïde met ’n deursnee van 500 meter wat om die Son wentel en die aarde elke ses jaar nader.

– Kapsule: Die houer waarin die asteroïdemonster gestoor word vir die terugreis na die aarde.

– Valskerms: Toestelle wat gebruik word om die afkoms van die kapsule tydens landing te vertraag.

– “Harde landingsscenario”: ’n Situasie waarin die monsterkapsule ’n minder-as-ideale landing ervaar, maar maatreëls is getref om die bewaring van die asteroïdemateriaal te verseker.

– Johnson Space Centre: NASA se sentrum in Houston, Texas, waar die monster ontleed en bestudeer sal word.

– Sonnestelsel: Die versameling van planete, mane, asteroïdes en ander hemelse voorwerpe wat om die Son wentel.

Bronne:

– NASA: https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-attempt-first-controlled-flight-on-mars-as-soon-as-monday

– Space.com: https://www.space.com/osiris-rex-asteroid-sample-return-landing-date