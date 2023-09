Die oudste houtstruktuur wat opgegrawe is: 'n gevorderde voorvaderlike beskawing?

Argeoloë het onlangs 'n baanbrekende ontdekking gemaak: die oudste houtstruktuur wat nog gevind is, wat byna 'n halfmiljoen jaar terug dateer. Hierdie bevinding dui daarop dat ons voorouers baie meer gevorderd was as wat voorheen geglo is. Die merkwaardige struktuur is gevind by Kalambo-waterval in Zambië, naby die grens met Tanzanië, en is besonder goed bewaar. Daar word geglo dat dit 'n platform, wandelpad of verhewe woning is wat ons familielede bo die water gehou het.

Die hout dra snymerke, wat aandui dat primitiewe gereedskap gebruik is om twee groot stompe te verbind om die struktuur te skep. Benewens die houtplatform is 'n versameling houtgereedskap, insluitend 'n wig en 'n graafstok, ook op die terrein ontdek. Hierdie ontdekking daag die idee uit dat ons voorouers net hout vir beperkte doeleindes gebruik het, soos om vure te begin of te jag.

Larry Barham, die hoofskrywer van die studie en 'n argeoloog aan die Universiteit van Liverpool, het gesê dat hierdie bevinding sy persepsie van ons voorvaders verander het. Dit het getoon dat hulle die vermoë gehad het om hul omgewing te transformeer en iets innoverends te skep. Barham meen dit dui op 'n hoë vlak van abstrakte denke en moontlik selfs taalvaardighede.

Die struktuur was 'n toevallige ontdekking wat gemaak is tydens opgrawings in 2019 naby die Kalamborivier, bo 'n waterval wat 'n hoogte van 235 meter bereik. Die hoë watervlak by die valle het glo die houtstruktuur deur die eeue bewaar. Ontdekkings waarby antieke hout betrokke is, is skaars weens die neiging om te verrot sonder om veel spore vir toekomstige geslagte agter te laat.

Om die ouderdom van die struktuur akkuraat te bepaal, het navorsers 'n nuwe metode genaamd luminesensiedatering gebruik, wat die laaste keer dat minerale aan sonlig blootgestel is, meet. Dit het aan die lig gebring dat die struktuur minstens 476,000 700,000 jaar oud is, wat die evolusie van Homo sapiens voor het. Fossiele van Homo heidelbergensis, 'n menslike familielid, is in die streek gevind wat tussen 200,000 XNUMX en XNUMX XNUMX jaar terug dateer.

Die ontdekking daag die heersende oortuiging uit dat menslike voorouers nomadies was. Die struktuur se ligging naby die watervalle, wat 'n betroubare bron van water verskaf het, dui daarop dat dit moontlik as 'n permanente woning gedien het. Hierdie hipotese is egter nog nie bewys nie en verdere navorsing is nodig.

In die algemeen wys hierdie ongelooflike vonds die geweldige vermoëns en vernuf van ons voorvaders. Dit verskaf bewyse van hul gevorderde denke, beplanningsvermoëns en die skepping van strukture wat nog nooit tevore gesien is nie. Die ontdekking laat intrige vrae oor die ontwikkeling van vroeë beskawings ontstaan ​​en beklemtoon die behoefte aan verdere verkenning en studie van ons verre verlede.

