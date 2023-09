Die geskiedenis van die Sahara-woestyn: van dorre wildernis tot groen savannes

’n Onlangse studie wat deur navorsers van Finland en die VK gedoen is, het lig gewerp op die geskiedenis van die Sahara-woestyn, wat aan die lig gebring het dat dit nie altyd die uitgestrekte dorre uitgestrektheid was wat ons vandag ken nie. Deur die periodieke transformasies van die Sahara oor 800,000 XNUMX jaar met behulp van 'n nuwe klimaatmodel te rekonstrueer, kon die span insigte gee in die Afrika-vogtige tydperke en die faktore wat hulle gedryf het.

Die Afrika-vogtige tydperke verwys na tydperke toe die Afrika-vasteland baie natter en groener toestande ervaar het as nou. Die klimaatmodel wat in die studie gebruik is, het die hipotese ondersteun dat hierdie periodes deur die Aarde se baanpresessie beïnvloed word, wat variasies in die sterkte van die Afrika-moessonstelsel en die vier seisoene veroorsaak. Gevolglik het die Sahara-streek gedurende hierdie tydperke meer reënval gekry.

Verder het die navorsing aan die lig gebring dat die swaaie in die Aarde se wentelbaan gedurende ystydperke 'n minimale uitwerking op die Sahara se klimaat gehad het, aangesien die teenwoordigheid van groot gletsers op hoër breedtegrade hul impak teëgewerk het. Hierdie bevinding dui daarop dat die moessons in Afrika in hierdie kouer tydperke beperk is.

Om die geskiedenis van die Sahara en sy vergroeningstydperke te verstaan, het implikasies buite klimaatwetenskap. Hierdie periodes van verhoogde humiditeit kon geleenthede gebied het vir beide mense en ander spesies om die Sahara te deurkruis, wat tipies 'n moeilike streek was om deur te steek. Die studie dui daarop dat hierdie groener tydperke moontlik 'n rol gespeel het in die verspreiding van die mensdom oor die hele wêreld.

Die navorsers glo dat hul vermoë om die Noord-Afrikaanse vogtige periodes akkuraat te modelleer 'n beduidende prestasie is. Dit verbeter nie net ons begrip van menslike verspreiding nie, maar dra ook by tot ons kennis van die evolusie van ons spesie in Afrika.

Bronne: Nature Kommunikasie