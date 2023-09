Navorsers ontwikkel verbrandingsaangedrewe insekskaal-robot

Navorsers aan die Cornell Universiteit het suksesvol 'n insekskaal-robot geskep wat deur verbranding aangedryf word, wat die vermoëns van elektries-aangedrewe robotte oortref in terme van spoed, sterkte, buigsaamheid en springvermoë. Die span het sagte mikro-aktueerders met hoë-energie-digtheid chemiese brandstof gekombineer om die uitdagings te oorkom wat die afskaling van motors, enjins en pompe in die gesig staar. Deur gebruik te maak van 'n hoë-energie-digtheid chemiese brandstof soortgelyk aan dié wat in motors gebruik word, kon die navorsers die krag en werkverrigting van die robot aansienlik verhoog. Die robot, wat net meer as 'n duim lank is en die ekwivalent van een en 'n half skuifspelde weeg, is 3D-gedruk met 'n vlambestande hars en toegerus met vier aandrywers wat as sy voete dien.

Die aandrywers is in staat om 9.5 newton krag te produseer, vergeleke met die ongeveer 0.2 newton wat deur soortgelyke grootte robotte geproduseer word. Die robot kan ook teen frekwensies van meer as 100 hertz werk, verplasings van 140% bereik en 22 keer sy liggaamsgewig optel. Sy verbrandingsaangedrewe aandrywers laat hom toe om moeilike terreine te navigeer, hindernisse uit die weg te ruim, ongelooflike afstande te spring en vinnig op die grond te beweeg. Die ontwerp van die aandrywers bied ook 'n hoë mate van beheer, wat operateurs in staat stel om die spoed, frekwensie van vonkvorming en brandstoftoevoer intyds aan te pas om 'n reeks reaksies te aktiveer.

Die navorsers beplan om meer aktuators saam te snoer om fyn beheerde en kragtige bewegings op 'n groter skaal te produseer. Hulle beoog ook om 'n ongebonde weergawe van die robot te ontwikkel deur 'n vloeibare brandstof te gebruik wat aan boord gedra kan word, saam met kleiner elektronika. Hierdie deurbraak in verbrandingsaangedrewe robotika bring ons nader aan die realiteit van die gebruik van insekskaalrobotte in soek- en reddingsoperasies, eksplorasie, omgewingsmonitering, toesig en navigasie in uitdagende omgewings.

Bron: Cameron A. Aubin et al., Powerful, soft combustion actuators for insekskaal robots, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Bron: Cornell Universiteit